El CD Villaralbo cae en Aranda de Duero: Otro esfuerzo sin premio para los de Oji

El CD Villaralbo viajó a Aranda de Duero con la intención de romper su racha negativa de resultados en un campo históricamente esquivo como el de la Arandina, que engrosó dicha estadística con una nueva derrota azulona por 2-0 en el césped del Juan Carlos Higuero.

Sólido atrás desde el arranque

Desde el inicio, el equipo planteó un partido serio, con líneas juntas y un bloque solidario. Miguel se mostró seguro bajo palos, mientras que la zaga, contuvo las primeras acometidas locales.

En el medio, los vistiantes intentaron darle equilibrio al juego, aunque la presión alta de la Arandina complicó la salida del balón. Pese a todo, el duelo era disputado.

Moussa y Ballo, claves para lanzar al equipo

El Villaralbo resistió bien durante la primera mitad, manteniendo el orden y cerrando espacios a los jugadores más peligrosos del cuadro burgalés. Moussa y Ballo intentaron estirar al equipo en transiciones rápidas, aunque el último pase volvió a ser la asignatura pendiente.

Oji, entrenador del CD Villaralbo / LOZ

Aun así, el equipo zamorano consiguió que el encuentro se marchara al descanso con empate a cero, cumpliendo con su plan inicial.

Paso al frente tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Villaralbo dio un paso al frente. Se empezaron a encontrar huecos en la defensa arandina, y el partido se volvió más abierto.

Sin embargo, el físico del conjunto local comenzó a imponerse con el paso de los minutos. Victor movió el banquillo dando entrada a Pumareta, Kevin y Casado, buscando frescura en ataque y piernas nuevas para el final.

Un gol que mandó todo al traste

El esfuerzo defensivo se mantuvo firme hasta el minuto 77, cuando Julio Rengel aprovechó el balón para adelantar a la Arandina.

El golpe fue duro, y aunque el Villaralbo intentó reaccionar, el segundo mazazo llegó apenas siete minutos después, con el tanto de Dani García (2-0).

El marcador reflejaba un castigo excesivo para un equipo que había competido con orgullo durante buena parte del encuentro.

Esfuerzo sin más recompensa que amonestaciones

En el tramo final, el Villaralbo no bajó los brazos, pero el cansancio y la falta de acierto impidieron que recortara distancias.

Los zamoranos se exprimieron al máximo y prueba de ello fue la acumulación de amonestacion. Sanciones a Manero, Barbero, Muñoz, Alderete, Miguel y Kevin, todas ellas también muestra de la intensidad que el CD Villaralbo puso al partido. Sin embargo, el sacrificio y el esfuerzo tuvo premio nulo.

Mejoría, pero no en la tabla

Con esta derrota, el Villaralbo se mantiene en puestos de descenso con cuatro unidades, pero la imagen ofrecida en Aranda de Duero invita a no perder la esperanza con el equipo de Oji.

El CD Villaralbo mostró compromiso, disciplina táctica y una mejoría respecto a jornadas anteriores, especialmente en el plano defensivo. Ahora toca volver al trabajo, corregir detalles y preparar el próximo compromiso, donde los azulones buscarán transformar el esfuerzo en resultados.