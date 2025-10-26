La Marcha BTT y Senderismo Titán Matacucos vuelve hoy: Venialbo disfrutará de su gran cita por octava vez

Venialbo celebra hoy una de sus jornadas deportivas de mayor repercusión, una prueba de elevado prestigio dentro del calendario ciclista de Zamora.

La localidad zamorana disfrutará, por octava ocasión, de la Marcha BTT y Senderismo Titán Matacucos, evento que reunirá a un gran número de ciclistas y senderistas.

Éxito de participación y dorsales agotados

Tras colgar el cartel de "no hay dorsales disponibles", la marcha se presenta como un auténtico éxito antes de su inicio en la Plaza de los Negrillos, punto elegido para arrancar los circuitos de las diferentes modalidades que ofrece la Titán Matacucos 2025.

Uno de los podios de la Titán Matacucos de una edición anterior. / Cedida

Recorridos para ciclistas y senderistas

Los participantes que hayan optado por la bicicleta de montaña podrán elegir entre dos recorridos:

Uno largo de 67 kilómetros con 1.100 metros de desnivel positivo .

con . Otro más corto de 43 kilómetros con 500 metros de desnivel positivo.

Quienes participen en la modalidad de senderismo recorrerán un único circuito de aproximadamente 15 kilómetros.

Todos se reunirán en la plaza de la localidad para iniciar la jornada.

Salida neutralizada y recorrido urbano

Los ciclistas contarán con una salida neutralizada, con un recorrido específico que partirá y concluirá en la plaza, pasando por:

Calle La Tajada, Calle San Miguel, Calle Santa Lucía, Carretera Toro, Calle Las Eras, Calle las Escuelas, Calle Las Armas, Travesía El Sol, Calle El Sol, Calle Las Bodegas y Plaza El Caño.

Este trayecto urbano precederá al inicio de la ruta que decidirá los ganadores de la octava edición.

Servicios, ambiente y tradición

Como siempre, la Marcha BTT y Senderismo Titán Matacucos ofrece una generosa bolsa del corredor, avituallamientos y múltiples servicios que han consolidado su prestigio con el paso de los años.

El nivel organizativo no está reñido con la comunión y el ambiente festivo que se vive en esta cita, que alcanza su punto álgido en la comida posterior a la entrega de premios.