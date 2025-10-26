Atletismo
Trail La Raya 2025: Alcañices disfruta de su clásica cita con el deporte y la naturaleza
La popular cita congregará a cerca de medio millar de deportistas de diversos puntos en busca de un triunfo que se presenta bastante abierto
La localidad alistana de Alcañices se convierte este domingo en el epicentro del deporte zamorano y su conexión con la naturaleza.
La ocasión: la séptima edición del Trail La Raya, una prueba ya consolidada en el calendario provincial y regional de trail que reunirá a cerca de medio millar de personas.
Tres modalidades para todos los niveles
La carrera discurre por senderos naturales que ofrecen paisajes típicos de esta zona de la provincia de Zamora.
Con salida común a las 9:30 horas desde la Plaza Mayor, los corredores podrán elegir entre tres modalidades:
- Trail Largo (27 km): pensado para atletas con experiencia en montaña
- Ruta corta (14 km): ideal para iniciados en el trail
- Caminata no competitiva: perfecta para disfrutar del entorno sin presión
Recorridos renovados y participación internacional
El club La Raya Trail, organizador del evento junto a Smartchip, ha introducido variantes en los recorridos para mantener el atractivo de la prueba.
La carrera reunirá deportistas de Zamora, otras provincias y también de Portugal, reflejo del crecimiento de su prestigio.
La alta demanda de dorsales ha convertido al Trail La Raya en una cita limitada y muy deseada.
Expectación y compañerismo, pese al clima
A pesar de las condiciones meteorológicas poco favorables en la provincia el día anterior, la prueba arrancará con gran éxito participativo.
Se espera una jornada de espectáculo deportivo, sin favoritos claros según se dijo en su presentación, pero con el habitual compañerismo que caracteriza esta cita.
La jornada concluirá con la tradicional comida de convivencia, broche perfecto para un día de deporte, naturaleza y hermandad.
