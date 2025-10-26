Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, tras caer en Alicante: “En esta liga todos tienen un equipazo y debemos jugar a nuestro nivel para competir”

Tras la derrota del Caja Rural CB Zamora frente al HLA Alicante, el técnico Saulo Hernández ofreció una reflexión profunda sobre el rendimiento de su equipo, la dureza del calendario y el compromiso de sus jugadores.

“No vale salir a jugar con excusas”

El entrenador zamorano comenzó su intervención dejando claro que no quiere que el cansancio sea una excusa: “Si vas con la cabeza de poner la excusa de que estás cansado, mejor no salgas a jugar”, afirmó con contundencia.

A su vez, el técnico también tuvo palabras de reconocimiento para el rival: “Felicitar a Alicante por la victoria, han sido justos vencedores”. Si bien el propio Saulo admitió haber visto este domingo "dos partidos diferentes" en la derrota de los suyos sobre la pista del Pedro Ferrándiz.

🥴 Una primera parte para olvidar

Hernández fue crítico con el rendimiento de su equipo en los primeros veinte minutos: “No reconocía a mi equipo. Al descanso llevábamos diez pérdidas, nos cogieron muchos rebotes ofensivos y no fuimos capaces de dominar ni nuestra pintura ni la ajena”, lamentó.

Además, señaló una carencia clave: “Tenemos una falta de dureza a la hora de defender y atacar en todos los contactos, lo que les permitió jugar con comodidad”.

Reacción en la segunda mitad… pero insuficiente

El técnico, por otra parte, valoró positivamente el cambio de actitud tras el descanso: “En la segunda parte fuimos capaces de cambiar nuestra dinámica y agresividad”, aunque reconoció el talento del conjunto alicantino "tiene mucho talento".

"La manta defensiva llega hasta donde llega. Si tratas de tapar a Walker, que sabemos lo que hace, aparece Larsen; y si pones el foco en Larsen, eso puede permitir facilidades a Unai Mendicote o Jordá, que también pueden hacerte daño”, comentó, evidenciando ese potencial que se destacó en los días previos al choque.

Pese a todo, el análisis del técnico fue claro: "En la segunda mitad, el HLA Alicante ganó el partido; en la primera, la sensación es que lo perdía el CB Zamora".

Orgullo por el compromiso de sus jugadores

Más allá del resultado, Saulo Hernández quiso destacar el compromiso de sus jugadores: “Nos pueden decir que somos malos, lo acepto. Pero me gustaría que nunca dijeran que no hacemos todo lo posible por representar dignamente al club y a la ciudad”.

Saulo Hernández da instrucciones a sus hombres durante un tiempo muerto en Alicante. / Área 11

Saulo subrayó que el equipo mantiene la actitud correcta: “No miran al marcador ni se frustran, piensan en hacerlo mejor en la siguiente jugada. Es la forma adecuada de comportarse y de dar ejemplo”. Unos valores de los que también hizo gala en la previa del envite Álvaro Martínez, cuya visión optimista no se cumplió.

Un calendario exigente que pasa factura

Aunque no quiso poner excusas, sí reconoció el impacto del calendario: “Jugar en siete días en Palma de Mallorca, Melilla y Alicante desde Zamora condiciona los entrenamientos y el estado físico”.

Aun así, el entrenador del Caja Rural CB Zamora ve el lado positivo a tanto viaje: “Los jugadores aprenden más y los equipos crecen más en las derrotas”, concluyó con esperanza de cara a la próxima jornada en casa: “Tenemos que intentar jugar a nuestro nivel para tener opciones reales de victoria”.