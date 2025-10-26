El Caja Rural River Zamora de García Poveda suma la segunda: Remontada en trece minutos para ganar en casa de ADC Lugo

El Caja Rural River Zamora enlazó su segunda victoria consecutiva en Segunda División B de la mano de Óscar García Poveda al superar a domicilio a ADC Lugo Sala por 3-6. Un marcador final fruto de una gran remontada de los blanquinegros durante los últimos trece minutos del envite.

Mal arranque endulzado por Oji

No arrancó bien la escuadra zamorana, con un 2-0 en contra en el marcador que "capeó" Magi antes del descanso con el 2-1 que remontaba diferencias.

Aparece Nico Rolón

Isi, al inicio de la segunda mitad, daba alas a los locales, pero un tanto de Iván Gregorio y la irrupción de Nico Rolón dieron la vuelta al partido (3-4), rubricando los visitantes su victoria en la recta final con dos goles de Saúl.