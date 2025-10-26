Fútbol Sala
El Caja Rural River Zamora de García Poveda suma la segunda: Remontada en trece minutos para ganar en casa de ADC Lugo
Los zamoranos crecieron a raiz de un gol de Gregorio y un doblete de Nico Rolón
J. B.
Zamora
El Caja Rural River Zamora enlazó su segunda victoria consecutiva en Segunda División B de la mano de Óscar García Poveda al superar a domicilio a ADC Lugo Sala por 3-6. Un marcador final fruto de una gran remontada de los blanquinegros durante los últimos trece minutos del envite.
Mal arranque endulzado por Oji
No arrancó bien la escuadra zamorana, con un 2-0 en contra en el marcador que "capeó" Magi antes del descanso con el 2-1 que remontaba diferencias.
Aparece Nico Rolón
Isi, al inicio de la segunda mitad, daba alas a los locales, pero un tanto de Iván Gregorio y la irrupción de Nico Rolón dieron la vuelta al partido (3-4), rubricando los visitantes su victoria en la recta final con dos goles de Saúl.
