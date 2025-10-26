Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamarat: "Tenemos que seguir en esta línea"

Muy importante parece la victoria conseguida en Paterna por el Recoletas Zamarat, una victoria que le permitirá volver a confiar en sus posibilidades y acercarse a los puestos de cabeza de la Liga Challenge de los que se había descolgado después de tres dolorosas derrotas, aunque frente a los equipos más fuertes de la competición.

El entrenador del Zamarat, Raúl Pérez se mostró satisfecho con el rendimiento y el duro trabajo realizado en Paterna por sus jugadora y explicó que "ha sido una victoria importante y es para estar contentos porque creo que en los tres partidos que hemos jugado fuera de casa, lo hemos hecho mu bien. El de Castellón que ganamos, el del Celta en Vigo que estuvimos a punto de ganar y ahora éste". El técnico extremeño aseguró que el de este sábado, "ha sido nuestro mejor partido, con diferencia y hemos sido muy superiores desde el principio", y destacó que "hemos salido a la cancha con mucha hambre y ya lo habíamos hablado que eso era lo más importante. Ellas querían ganar, pero tenían que demostrarlo desde el primer minuto pero nosotros hemos demostrado que creíamos más en la victoria", aunque sí reconoció que "hemos tenido cuatro o cinco minutos malos en el tercer cuarto en los que nos han remontado, pero el equipo ha vuelto a salir con una defensa espectacular. El plan de partido lo hemos seguido a rajatabla y estoy supercontento con ellas porque están haciendo un esfuerzo enorme".

"Veníamos de tres derrotas seguidas muy difíciles porque fueron partidos en los que hemos competido hasta el final, y con la lesión de Aina Martín, con los problemas físicos de Marta Pérez a la que le agradezco la ayuda que nos ha prestado porque, en principio, no podía jugar, y ha hecho el esfuerzo por sus compañeras. E incluso Fatou Pouye que ha estado mala toda la semana y ha hecho un partidazo. Tenemos que seguir en esta línea, confiando en lo que estamos haciendo", añadió Rula. n