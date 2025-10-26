Un partido trascendental para el Zamora

Pese a que tan sólo han transcurrido nueve jornadas de Liga, el Zamora CF llega con unas urgencias inesperadas al nuevo encuentro de Liga que jugará este domingo (18.15 horas) contra el Bibao Athletic que también llega muy necesitado a la cita en el Ruta de la Plata.

El equipo de Juan Sabas ha acumulado tres derrotas consecutivas y ha comenzado a mirar hacia abajo en la clasificación por lo que han comenzado a saltar las alarmas y el nerviosismo parece apoderarse de la dirección del Club. Y la posibilidad de que se produzca el cese del entrenador ya se ha puesto sobre la mesa, pese a todo lo que queda de Liga y al precedente de la pasada campaña en la que Sabas no pudo ganar hasta la sexta jornada y terminó acariciando los puestos de play off.

El técnico madrileño sabe gestionar estas situación de tensión y no se ha inmutado pese a que la propiedad del Club comience ya a especular sobre su cese. El trabajo ha sido bueno durante la semana y el ambiente en el seno de la plantilla se mantiene tranquilo porque a nadie se le escapa que estos jugadores tienen capacidad para devolver al equipo a la parte alta de la clasificación y acercarse a los puestos de la fase de ascenso, el objetivo marcado para la presente temporada.

Sabas no ha dudado en señalar ante los medios de comunicación que "ya se nos han ido de las manos muchas cosas y pienso que las faltas de respeto y los insultos no se pueden permitir", y también ha dicho que “no puedo estar feliz cuando estoy viviendo una situación complicada, pero a mí me han enseñado muchas veces, como deportista de élite que fui hace tiempo, a levantarme cada vez que te caes y estoy en la obligación de levantarme cada vez que hay una caída. Es una caída dura, sí, pero mientras hay vida siempre hay esperanza y me agarro a eso, me agarro a la fe y a las ganas de poder estar en la búsqueda de las soluciones que pueda aportar yo desde mi posición como entrenador". El Zamora CF no podrá contar esta tarde con Loren Burón y Miki Codina es duda ya que todavía no está al 100%. Kike Márquez, por cuestiones personales, también será duda hasta última hora.

Sabas tendrá que pensárselo bastante para decidir la alineación de esta tarde ya que, de cara a la parte defensiva, el equipo está recibiendo muchos goles en los últimos partidos, y en el ataque, el entrenador rojiblanco, no termina de decantarse por un dibujo más o menos fijo. Las dudas se incrementan todavía más pensando en que Kike Márquez no pueda jugar esta tarde y si hay un jugador imprescindible en esta plantilla, es el jugador gaditano.

En el equipo que dirige Jokin Arambarri está destacando este año el delantero Ibai Sanz que ha marcado ya cinco goles en los ocho partidos que ha disputado, los mismos que Ibón Sánchez, Irurita (2 goles pese a ser defensa), Eder, Buján y Lete. Adrián, Hierro y Gift son otros de los habituales en las alineaciones del filial. En la portería están alternando Santos y Eric.

La jornada comenzó el viernes con la sorprendente derrota de un Tenerife que no parece el mismo de las primeras jornadas y cedió esta vez en Barakaldo por 2-0. Además la Ponferradina amarró un empate a cero en su visita al Mérida, también el viernes. En la jornada de ayer, el segundo clasificado, Celta Fortuna se impuso por 2-1 en el emocionante derbi gallego contra el Racing de Ferrol que se ve relegado así en la tercera posición de la clasificación.

El Ourense, que tiene un partido pendiente con el Zamora CF, no sale del último puesto tras firmar un empate sin goles ayer en Cáceres; Arenas goleó (3-0) al Guadalajara, y Talavera dio cuenta del Osasuna (2-0). n