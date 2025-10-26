Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, tras la goleada al Athletic Bilbao "B": "Ojalá este partido sea un punto de inflexión"

Lejos de sonreír por el triunfo por 4-1 del Zamora CF ante el filial del Athletic, Juan Sabas acudió a la sala de prensa con gesto serio, propio de quien sufre dolor de cabeza. Un mal que admitió sentir tras la goleada, quizá fruto de una semana cargada de tensión. No solo estaba en juego su continuidad en el club, también la presión de ofrecer una tarde alegre a la afición tras una mala racha.

"Los chavales estuvieron fantásticos”, afirma Sabas

"En la previa hablé demasiado de cómo me sentía y lo más importante es el Zamora CF", apuntó el técnico madrileño, destacando que "los chavales estuvieron fantásticos y despejaron cualquier tipo de duda" sobre el césped.

Visiblemente emocionado, deseó que "ojalá sea un punto de inflexión y el equipo vaya a más". Al ser preguntado por su estado, respondió: "Estoy bien", aunque confesó: "esta semana no se la deseo a nadie".

Semana dura para Sabas y su entorno

"Ha sido una semana muy dura, no solo para mí. Para mi familia, mi madre que, con 80 años, era un paño de lágrimas... y para otros tantos", relató Sabas. También lamentó las críticas hacia sus jugadores: "Se han dicho muchas cosas de los futbolistas. Detalles que han llevado a algunas historias increíbles".

El 4-4-2 que todos querían ver

Ya centrado en el partido, Sabas explicó que apostó por "ese 4-4-2 que todos querían ver, con dos delanteros y que ha salido fenomenal". Valoró momentos de brillantez y verticalidad, y elogió la defensa ante un Athletic talentoso. "Desde principio de temporada se nos llenó la boca con que se doblan las posiciones correctamente y se ha visto. Es un privilegio", afirmó.

Esquemas tácticos y decisiones técnicas

Aunque el 4-4-2 funcionó, Sabas recordó que "ya se jugó contra el Arenteiro y no salió bien", y descartó usar defensa de tres: "El domingo pasado fue un desastre y requiere de una preparación específica". Aun así, dejó claro que el resto de esquemas están sobre la mesa con esta plantilla.

Recuerdo a Kike Márquez

Sabas tuvo palabras para Kike Márquez, enviándole un abrazo en un momento difícil y destacando su compromiso: "Tener a Kike no es un problema", subrayó. Recalcó que lo importante es el nivel del equipo, independientemente de quién juegue o esté en el banquillo.

Alineación con mensaje: compromiso y apego al club

Sobre el once inicial, explicó que dejó fuera a Erik por "decisión deportiva", buscando un cambio. Apostó por la pareja Clavería-Carlos Ramos en el centro del campo por "ese compromiso de los capitanes", resaltando su apego al club en un día clave.

Atacantes con hambre y debut frustrado

Sabas valoró el hambre de sus atacantes y cómo han manejado la ansiedad por el gol en jornadas anteriores. También confesó que quería hacer debutar a Hugo y Sy porque "se lo merecen", pero un par de cambios imprevistos alteraron el plan.

“Este partido tiene que ser un punto de inflexión”

Para cerrar, Sabas fue claro: "Este partido tiene que ser un punto de inflexión para el equipo". Recordó que el año pasado ocurrió algo similar en la misma jornada y deseó que se repita el cambio positivo. "Las esperanzas de estar arriba son más altas, pero para eso estamos. Es mejor que te exijan a que no te exijan nada", concluyó.

Declaración de amor

Finalmente, Sabas expresó su cariño por el club:"Hoy me quedo y espero seguir quedándome. Todos los empleados me han tratado increíble desde que llegué. Esta gente es maravillosa. Los abrazos que nos damos cuando ganamos o las lágrimas que compartimos cuando perdemos para mí son sagrados. Siempre van en mi corazón".