Félix Mojón, entrenador del Balonmano Zamora tras la victoria ante BM Ciudad de Salamanca en el derbi: "Fue un partido más complicado de lo previsto”"

El entrenador del BM Caja Rural Zamora, Félix Mojón, señalaba el sábado tras la victoria de su equipo por 37-31 ante el BM Ciudad de Salamanca que la victoria de los suyos llegó en un derbi regional "más complicado de lo previsto".

Un choque que su equipo arrancó con problemas y que enderezó después, gracias a ajustes tácticos ante un rival que exigió el máximo de los pistacho.

Un inicio más exigente de lo esperado

“Sabíamos que Salamanca tenía un siete inicial fuerte, de calidad”, reconoció Mojón, quien admitió que el partido fue más complicado de lo que preveían.

El equipo charro puso en aprietos al Zamora desde el comienzo, obligando a los locales a modificar su sistema defensivo con una defensa 5-1 para sorprender al central rival, Carretero, señalado como el mejor hombre visitante en los días previos.

Mojón señaló que "en principio, la defensa posicional salió bien", fueron otros puntos del juego pistacho lo que no estuvieron a la altura y causaron una situación de estrés.

⚔️ Problemas en ataque y transiciones

A pesar de que la defensa posicional funcionó en ciertos momentos, el ataque del BM Zamora se mostró errático, lo que permitió a Salamanca aprovechar las transiciones ofensivas. “Estuvimos muy fallones en ataque y en las transiciones nos hicieron mucho daño”, explicó Mojón.

Esta situación llevó al equipo a ir por detrás en el marcador durante buena parte del primer tiempo, generando presión y ansiedad al líder de la clasificación.

Ritmo alto y desgaste físico

El técnico zamorano destacó el ritmo frenético del partido, con casi 70 goles entre ambos equipos.

“En el balonmano moderno, los ataques son cortos y los saques rápidos, lo que multiplica las opciones de lanzamiento”, señaló, apuntando como normal a este tipo de registros en partidos actuales. Una dinámica que exigió un gran esfuerzo físico, especialmente en defensa, donde la 5-1 desgastó notablemente a Medina.

Ajustes defensivos y momentos brillantes

Aunque la defensa 6-0 no funcionó como se esperaba, Mojón valoró los ajustes realizados en la segunda parte.

“Con jugadores concretos haciendo cosas concretas, conseguimos cerrar un poquito más”, afirmó. El equipo mostró momentos defensivos destacados, aunque no de forma sostenida. “Pedimos intensidad y, por momentos, Salamanca puso más que nosotros”, reconoció.

Aspectos psicológicos por mejorar

Uno de los puntos que más preocupó al técnico fue la falta de eficacia en situaciones claras de gol. “Generábamos ocasión clara, pero fallamos cuatro o cinco lanzamientos muy similares. Eso lastra mucho”, lamentó Mojón, quien subrayó la necesidad de trabajar el aspecto psicológico del equipo para mejorar la toma de decisiones en momentos clave, así como la falta de intensidad al comienzo del choque.

Destacados: Medina y Oier

Félix Mojón también tuvo palabras para dos de sus jugadores. Medina, a pesar del desgaste físico, fue clave en la defensa. Por su parte, Oier respondió con intensidad tras quedarse en las rotaciones iniciales. “Salió enrabietado y con ganas de demostrar, y nos vino muy bien”, celebró el técnico, quien instó a todos sus jugadores a seguir ese ejemplo de compromiso y actitud.

La victoria ante Salamanca deja al BM Zamora con buenas sensaciones, pero también con tareas pendientes en defensa y en el plano mental. Mojón confía en que el equipo seguirá creciendo a medida que se ajusten los detalles que aún generan dudas.