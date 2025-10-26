El Caja Rural CB Zamora visita a HLA Alicante en busca de romper su mala racha y reivindicar su carácter

El Caja Rural CB Zamora encara hoy (12:15 horas) una de esas citas que, más allá del marcador, definen carácter. Porque así lo dictan las circunstancias azulonas en esta nueva jornada en Primera FEB.

Lo hará en el pabellón Pedro Ferrándiz, ante un HLA Alicante herido en su orgullo, pero armado hasta los dientes. El duelo, que cierra una semana de viajes y desgaste para los zamoranos, se presenta como una prueba de fuego para medir el temple de los de Saulo Hernández.

Los alicantinos llegan tras dos derrotas consecutivas

Los alicantinos, que comenzaron la temporada con paso firme, llegan al choque tras dos tropiezos consecutivos: primero en liga ante Movistar Estudiantes (88-82), y después en Copa España frente a Fuenlabrada (92-84).

Dos derrotas que, dado el potencial de los verdugos, no encienden las alarmas en la Costa Blanca. Eso sí, una tercera ante el Caja Rural CB Zamora haría arquear más de una ceja en la afición alicantina, consciente del potencial de su plantel. Un auténtico quién es quién de figuras relevantes y viejos conocidos.

Un rival plagado de talento y exazulones

En la trinchera local esperan jugadores de un potencial terrible. Kevin Larsen, de los hombres más destacados del pasado curso; Coulibaly, auténtica fortaleza en la pintura; Sebastián Aris, al que los azulones recuerdan de su paso por el Valencia Basket; o los también conocidos Alejandro Jordá y Mike Torres.

Ismael Tamba durante un partido con el CB Zamora. / L. O. Z.

A todos estos nombres se unen, además, tres antiguos pupilos de Saulo Hernández: Unai Mendicote, Isma Tamba y un Jordan Walker que, tras destacar en Zamora el último curso, hoy medirá fuerzas con varios de sus excompañeros. Un plantel diseñado para mirar de frente a la Final Four y, si el viento sopla a favor, soñar con la ACB.

Un historial desfavorable

El potencial alicantino es enorme, pero también lo es el pedigrí del club al que representan. Una entidad que no se le da especialmente bien a los zamoranos.

El CB Zamora ha perdido todos sus partidos contra los herederos del mítico Lucentum de ACB desde que cruzaran su camino hace nueve años.

Jordan Walker estudia la jugada delante de dos defensores del HLA Alicante, hoy su equipo / Área 11

Eso sí, en la pasada campaña, las diferencias fueron mínimas en ambos partidos del curso (68-70 y 84-86), lo que abre la puerta al optimismo, como apuntaba Álvaro Martínez días antes.

Desgaste y bajas en el cuadro zamorano

El otro gran óbice al que se enfrenta el Caja Rural CB Zamora está en el delicado momento físico por el que atraviesa. Y ya no solo a nivel de marcadores, con tres derrotas consecutivas —dos en liga y una en Copa—, sino en lo físico. Un obstáculo más para un equipo que necesita reencontrarse con su mejor versión.

La semana ha sido intensa, con muchos kilómetros de autobús y de avión y poco tiempo para el descanso y el entrenamiento. Acudir a Mallorca, viajar a Melilla para disputar la Copa España y ahora a Alicante para retomar la liga ha dejado poco tiempo para todo, así como muchas millas en la tarjeta de viaje zamorana en apenas siete días.

Un desgaste que se une a las bajas con las que cuenta el roster zamorano: Ty Roberts no estará por un edema óseo, mientras que Styrmir Thrastarson arrastra molestias en uno de sus cuádriceps.

Sin excusas, con orgullo

Sin embargo, el Caja Rural CB Zamora no es de poner excusas, y menos su técnico Saulo Hernández, que ha centrado sus esfuerzos en preparar al equipo mentalmente para lo que les espera. Principalmente, porque como ya resaltó, el calendario no da para más.

«Sabemos lo que tenemos delante, pero también sabemos lo que somos capaces de hacer», afirmaba en la previa del duelo, apelando al orgullo de los suyos para hacer de su espíritu combativo el arma decisiva en un choque que se decidirá en el rebote y el ritmo de juego.

A tumba abierta en el Pedro Ferrándiz

El Pedro Ferrándiz dictará sentencia. Y aunque las cifras y letras respaldan al HLA Alicante, el Caja Rural CB Zamora irá «a tumba abierta» buscando romper el guion previsto. El desarrollo de un duelo que los zamoranos encaran buscando ganar a base de corazón, pero sin perder la cabeza, para seguir arriba en la clasificación.

Los zamoranos, sin duda, se aplicarán al máximo para tratar de obtener la recompensa a tanta milla acumulada en la última semana. El premio a la fe, esa que a veces se impone a todo lo demás.