CB Zamora nunca pudo con un fuerte Alicante liderado por Walker y Mendicote

Los exjugadores del CB Zamora, Unai Mendicote y Jordan Walker -junto a Ismael Tamba- fueron los grandes protagonistas en la derrota de su ex equipo este domingo en Alicante tras un partido en el que los de Saulo Hernández siempre fueron a remolque haciendo la goma en el marcador y terminaron por caer por 94-86 en un último cuarto en el que ya no tuvieron capacidad de reacción.

Alicante llevó la iniciativa en el marcador desde los primeros minutos del partido y se situaba 13-8 antes de que se produjese la primera remontada zamorana que culminó Paukste con el 13-12. Pero los alicantidos, liderados por el ex del CBZ Unai Mendicote firmaron un nuevo arreón que les permitió irse a 18-12 que supuso un nuevo punto de inflexión para que Paukste y Omar Lo recortasen de nuevo distancias con 18-16. Pero Alicante no bajaba la guardia y apoyado ahora en Ismael Tamba, que también jugó en Zamora, ceraba el primer cuarto con 27-21.

El CBZ Caja Rural apretó en el rebote y, bien dirigido por Tony Naspler que dispuso de muchos minutos por la baja de Roberts en el puesto de base, firmaba la primera igualada (29-29). Saulo Hernández pidio un tiempo muerto para dar oxígeno a sus jugadores, pero sirvió de poco el parón porque fue el inicio de un parcial de 9-0 que puso el 42-31 en el minuto 17. Fueron momentos de crisis en el equipo zamorano que no encontraba fórmulas para detener a su rival y el partido se iba al descanso con un preocupante 49-38, demasiados puntos encajados por los de Saulo Hernández en los dos primeros cuartos.

No cambiaron las cosas tras el descanso y el encuentro siguió en una tónica de constantes alternativas entre ambos equipos ya que Alicante logró en un principio mantener ventajas cercanas a los diez puntos, pero en torno al minuto 25 cayó en una seria crisis de juego que le llevó a encajar un 0-9 que permitió a los zamoranos acercarse de nuevo, esta vez a solo tres puntos que se mantuvieron tras un triple de Naspler que suponia el 61-58. Pero de nuevo se produjo la alternativa y Alicante, sustentado esta vez en otro exCBZ, Jordan Walker se iba a 69-59.

Parecía posible una nueva remontada zamorana tras un triple de Round y una nueva canasta de Kristensen que suponía el 72-67, pero de nuevo los locales encontraron acierto y obligaron a Saulo Hernández a pedir un tiempo muerto con 78-67 para frenar el que podría ser el despegue definitivo del Alicante. Pero sirvió de muy poco porque las distancias en el marcador no se redujeron en un principio. A falta de tres minutos, Van Zegeren acertó con dos tiros libres que acercaron al CBZ a ocho puntos, pero regresó Unai Mendicote para transformar un triple que supuso la puntilla para su ex equipo.

El encuentro entró en los dos últimos minutos con 92-78 pero los zamoranos tiraron de orgullo para acercarse a 92-83 y cerrar el encuentro con 94-86.