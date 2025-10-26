Primera victoria del Caja Rural River Zamora: Paula León y Blanca imponen su ley al CD Colegio San José

El Caja Rural River Zamora este domingo fin a su mal arraque liguero en Segunda División al lograr la victoria en su enfrentamiento con el CD Colegio San José, al que ganó por 3-1.

Una victoria necesaria

Tras cinco derrotas consecutivas, el cuadro zamorano encaraba como una auténtica final su duelo de la sexta jornada.

La contienda enfrentaba al equipo de Cala con un rival de similares prestaciones en el inicio de curso, ya que las extremeñas habían sumado un único punto hasta pisar el Ángel Nieto.

Se trataba de un oponente con un potencial muy diferente a contrincantes anteriores, como el que hizo hincar la rodilla a las zamoranas la pasada semana en Ferrol.

Fuerte inicio con goles

Espoleadas por su ambición y convencidas de sus posibilidades, las zamoranas saltaron al choque muy concentradas para desequilibrar rápido el choque.

El River Zamora celebra uno de sus goles ante el Colegio San José. / Alba Prieto

Paula León hacía el 1-0 a los cuatro minutos y, tres más tarde, Blanca ampliaba diferencias para comodidad local. Todo iba sobre ruedas y las zamoranas llegaban al intermedio por delante en el marcador.

Falta de eficacia

El Caja Rural River Zamora dominó el primer acto, pero no pudo incrementar su renta. Una diferencia que podría no bastarle en el segundo tiempo, ya que en fútbol sala todo puede ocurrir.

Susto al inicio del segundo acto

De hecho, la falta de eficacia ofensiva estuvo cerca de costarle un susto, pues Colegio San José trató de dar un paso al frente y recortó diferencias con un gol de Isabel al inicio de la reanudación.

Reacción y puntilla por parte de Paula León

Sin embargo, en esta ocasión el Caja Rural River Zamora se mantuvo firme. Con más rotación que en días anteriores, fue capaz de mantener el tono físico y llegar a la recta final dominando en el luminoso.

Al final, el marcador acabó cambiando, aunque lo hizo en favor de las zamoranas gracias a un postrero tanto de Paula León, que apuntilló el encuentro con el definitivo 3-1.