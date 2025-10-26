Fútbol Sala
El At. Benavente sufre para ganar al Xove gallego
Los benaventanos fuero muy superiores en la primera parte pero les faltó acierto
M. L. s.
UtEl Atlético Benavente sigue metiéndole presión al líder, Leis Pontevedra, con el que mantiene seis puntos de desventaja, tras conseguir ayer en La Rosaleda una ajustada victoria frente al Xove lucense en un partido en el que los benaventanos tuvieron que remontar por dos veces, pero todos los goles se produjeron en la primera parte en la que los locales fueron superiores con un total de quince disparos a puerta. Tras el descanso, los benaventanos no estuvieron muy bien en la circulación del balón, pero pudieron salvar la victoria gracias a la solidez atrás.
El trabajo defensivo del equipo benaventano fue importante hasta conseguir una victoria muy trabajada, la que más en lo que va de temporada.
El entrenador benaventano, Víctor Montes, se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo por la victoria aunque lamentó la falta de acierto y reconoció que su equipo fue encerrado en su campo en la segunda parte pero supo asegurar la victoria.n
