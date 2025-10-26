Liga Gonalpi
El Amigos del Duero da cuenta del farolillo rojo
M. L. S.
El Amigos del Duero ha tomado un buen respiro al conseguir este sábado la victoria en su enfrentamiento contra el último clasificado de la Liga Gonalpi, el San Pío X que cuenta sus seis partidos por derrotas.
El equipo zamorano controló bastante bien el partido pues en el minuto 12, Yaiza marcaba el primer gol, y en el 20´repetía la delantera zamorana para dejar bastante encarrilado el encuentro.
El Pío X aguantó bastante bien el resto del primer tiempo e incluo volvió a meterse en el partido tras el descanso cuando Elisabeth Méndez acortaba distancias con el 2-1.
El partido cobró entonces emoción aunque Natalia Martín no perdonó en el minuto 75 para poner el 3-1 en el marcador de los anexos del Ruta de la Plata que ya sería definitivo. n
