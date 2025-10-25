El Caja Rural River Zamora, a la caza de su primer triunfo de la temporada mañana en el Ángel Nieto

El Caja Rural River Zamora tratará mañana domingo de sumar su primera victoria de la temporada en Segunda División, un éxito que buscará como local en el Ángel Nieto a partir de las 12.30 horas frente al CD Colegio San José extremeño.

Las blanquinegras, penúltimas en la clasificación, acuden al encuentro tras caer por un claro 5-1 en Ferrol.

Sin embargo, afrontan el duelo con optimismo, ya que sus oponentes tampoco han abierto el curso de forma boyante.

Un rival directo de las zamoranas

El CD Colegio San José es un rival dirfecto en la tabla de las zamoranas, como así refleja su casillero con un único punto. Eso sí, logrado el pasado fin de semana ante Mercadal A en un partido que acabó 2-2.