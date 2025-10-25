El Recoletas Zamora busca sumar un buen resultado a sus buenas sensaciones ante La Corda de Paterna en la Liga Challenge

Tres derrotas consecutivas marcan la marcha del Recoletas Zamora en la Liga Challenge durante las últimas semanas. Una dinámica negativa que las naranjas quieren revertir hoy en casa de La Corda de Paterna, rival directo en la clasificación.

El duelo, que tendrá lugar a partir de las 17.00 horas, es una buena oportunidad para que las naranjas consigan plasmar en números las buenas sensaciones que sus últimos marcadores no han recogido.

Un mal balance que "oculta" la realidad

La confianza no se ha visto mermada en el bloque zamorano pese a los últimos resultados. Así lo señalaba su técnico, Raúl Pérez, convencido de que, tarde o temprano, el buen trabajo de sus jugadoras tendrá su premio.

"Todas pensamos que no estamos tan mal como dice la clasificación, pero lo importante es ganar", reflexiona el técnico zamorano, consciente de que el calendario ha sido una cuesta empinada en este arranque de Liga Challenge.

Tres "cocos" y una lectura clara

El equipo naranja llega con un balance de 1-3, idéntico al de su rival hoy. Pero las sensaciones, esas que no se reflejan en la tabla, invitan al optimismo.

"Nos hemos medido a Ardoi, Celta y Adareva, tres "cocos", y hemos competido. Hemos tenido parciales muy buenos, remontadas de 18 puntos… pero nos falta continuidad", apuntaba Pérez.

El partido del Recoletas Zamora contra el Adareva Tenerife, en imágenes / Víctor Garrido

El técnico, además, recordó que su equipo cuenta con argumentos y solo le falta "no ser tan volátil" a lo largo de los 40 minutos para sumar su segunda victoria.

Raúl Pérez confía en el trabajo para cambiar la dinámica

Tanto el entrenador como sus jugadoras harán lo posible hoy por encontrar recompensa a su esfuerzo, tratando de sacar provecho a lo aprendido en los últimos encuentros.

"Eva, Filor, Bea… no jugaron en pretemporada. Nos falta rodaje. Pero cuando jugamos como en el último cuarto contra Adareva, demostramos que podemos ser un equipo muy serio", analizó, apuntando la clave para un triunfo hoy: mantener ese nivel durante más tiempo.

Un rival imprecedible y una clave: el rebote

El objetivo, sin embargo, no será sencillo de lograr pues, delante, estará La Corda de Paterna. Un equipo joven, físico e imprevisible.

"Son capaces de lo mejor y de lo peor, como nos pasa a nosotros", reconoce Raúl Pérez, apuntando a una contienda de ritmos altos, presión a toda la pista y el rebote como posible factor diferencial.

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora, reclama actitud a sus jugadores durante el tercer cuarto. / Victor Garrido

"Ellas tienen un juego interior muy potente con Aminata Taoré y Piath Gabriel", destacó el técnico naranja, afirmando: "si logramos dominar el rebote, podremos correr. Ahí estará nuestra oportunidad".

Llompart, la joven promesa que será otro quebradero de cabeza

Otra dificultad para las naranjas estará en el perímetro valenciano, donde también su oponente cuenta con calidad.

Talento conocido para la afición zamorana, como es el de Clara Che, y emergente como el de una Marta Llompar cuyos 16 años no le impidieron llevarse recientemente un MVP de la jornada en Liga Challenge.

"Tenemos que incomodarla. Si juega cómoda, hace jugar muy bien a su equipo", advierte el técnico sobre la jugadora revelación de su rival.

Las naranjas siguen sin estar al 100%

Con un plan de partido claro, las dudas se centran en el capítulo físico, ya que el Recoletas Zamora necesitará de todas sus energías y figuras para optar al triunfo.

Es en esta parcela donde el plantel naranja sigue con problemas, ya que Aina "sigue fuera", inconveniente al que se suma algún proceso médico inesperado a principios de semana.

Optimismo y visión a futuro

Pese a todo, el Recoletas Zamora encara el choque de manera optimista. "Estamos entrenando bien, con actitud, con ganas. Vamos a Paterna a tope, a por la segunda victoria y a cambiar la dinámica cuanto antes", aseguraba Raúl Pérez, que mira más allá del actual 1-3 y refleja ese optimismo del que también hizo gala en días previos al duelo su jugadora Eva Carregosa.

El técnico y el club ponen su vista en el futuro. "Estamos construyendo para el medio-largo plazo. Si seguimos en esta línea, llegarán muchas victorias", apuntaba Pérez, esperanzado por poder poner la segunda pieza de esa construcción en Paterna.