Recoletas regresa a la senda de la victoria con una trabajada victoria

El Recoletas Zamarat regresó ayer en Paterna a la senda de la victoria (61-79) tras superar las tres derrotas seguidas que había acumulado en las últimas jornadas. El equipo que dirige Raúl Pérez tuvo que ponerse el mono de trabajo para imponerse a un Paterna que casi siempre fue a remolque y tan sólo tuvo opciones en el tercer cuarto cuando llegó a empatar a 49. Sin embargo, el poderío físico de las zamoranas le permitió imponerse definitivamente en el último cuarto en el que se fue distanciando poco a poco haciendo imposible la reacción valenciana.

El Zamarat salió a la cancha muy centrado y pronto dispuso de un 2-8 que dejaba patente su buen trabajo defensivo, con Fatou Filor haciendo daño dentro de la pintura y un triple de Ana Taínta en el minuto 8 establecía un 5-15 muy esperanzador. Paterna se pasó cinco minutos sin anotar y el primer parcial se cerraba con 12-21.

Las naranjas redoblaron su trabajo defensivo presionando en toda la cancha en el segundo cuarto y no tuvo excesivos problemas para mantener claras ventajas con el 17-29 tras un triple de Tainta y un 22-35 que provocó un tiempo muerto valenciano. Así se alcanzaba el descanso con diez puntos de ventaja para las zamoranas.

Pero en el tercer cuarto, las valencianas regresaron mucho más centradas frente a un Recoletas muy frío que en solo cinco minutos veía como su rival le amenazaba peligrosamente con 42-44. Raúl Pérez pidio un tiempo muerto y logró recomponer la situación para que sus jugadoras volvieran a distanciarse con 42-49. Pero de nuevo el Zamarat se vino abajo y en la nueva reacción, Paterna firmaba el empate a 49.

Fueron entonces las dos senegalesas del Zamarat las que asumieron la responsabilidad de un nuevo estirón que se manifestó en un parcial de 0-11 que permitió al Recoletas iniciar el último cuarto con un claro 49-60 tras una canasta en dos tiempos de Davinia Ángel. Paterna realizó otro importante esfuerzo para intentar volver a meterse en el partido pero Recoletas se mantenía sólido atrás y efectivo en ataque. El equipo valenciano se vino abajo físicamente y su entrenador, Jagoba Pérez, pidió un tiempo muerto para dar oxígeno a sus jugadoras con 56-64. Un oxígeno que ya no encontrarían para hacer funcionar sus piernas y su cabeza, y el Zamarat supo jugar con seriedad los minutos definitivos en los que incrementó incluso su ventaja para cerrar el partido con 61-79 que supone la segunda victoria de la temporada en cinco jornadas disputadas.