Fútbol / Tercera RFEF
El CD Villaralbo ve en Aranda la oportunidad de despegar
El cuadro azulón, muy necesitado de puntos y alegrías, juega mañana a mediodía con un equipo burgalés que tampoco atraviesa su mejor momento
P. F.
Terceros por la cola, con cuatro puntos en el casillero y solo una victoria en siete jornadas. El CD Villaralbo necesita mejorar su rendimiento y que los resultados positivos empiecen a llegar si no quieren acabar totalmente descolgados en la clasificación. Esto lo saben en el vestuario y en un staff técnico desde donde confirman que la última derrota frente al Atlético Bembibre en Los Barreros (1-0) sí dejó tocados a los jugadores, a los que ya han recuperado anímicamente para afrontar este nuevo duelo con garantías.
De este modo, con ganas, muchas ganas, de sumar de tres en tres, el cuadro azulón ha preparado su visita de mañana domingo (12.00 horas) a otro rival que no está atravesando su mejor comienzo de curso. La Arandina, plantel que siempre pelea por los puestos altos, se encuentra en estos momentos décimo tercero con 7 puntos, por lo que los de Oji podrían alcanzarlos en la tabla de clasificación siempre y cuando logren el máximo botín. "Estamos entrenando muy bien. Creo que tiene que cambiar la dinámica y estamos ilusionados en poder hacerlo", indicó el responsable de banquillo zamorano quien ve a todos los jugadores muy concienciados en la pelea y lucha común que tienen por delante.
More será baja en el partido
Para este nuevo encuentro es cierto que sufren la baja importante de More, pero la expedición encara la jornada confiada en que será el trampolín que necesitan para despegar de una vez por todas. "Sumando entre todos y estando más unidos que nunca vamos a sacar esto adelante", añadió el entrenador de los villaralbinos que tiene mucha fe en los suyos y en el proyecto que lidera. n
