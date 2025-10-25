Tercera RFEF
La CD Bovedana prueba su mejoría ante rival directo
Las zamoranas visitan este domingo al Laguna Lince
La Bovedana tiene por delante un compromiso en el que los tres puntos son irrenunciables. El equipo zamorano visita mañana domingo al Laguna Lince, al que solo supera en un punto, por lo que será una oportunidad de oro para poner tierra de por medio y coger algo de oxígeno. Para ello será necesario mantener la seguridad atrás y evitar concesiones que puedan salir caras.
