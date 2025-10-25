Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera RFEF

La CD Bovedana prueba su mejoría ante rival directo

Las zamoranas visitan este domingo al Laguna Lince

Once inicial de la Bovedana en un encuentro anterior. | CEDIDA

Once inicial de la Bovedana en un encuentro anterior. | CEDIDA

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

La Bovedana tiene por delante un compromiso en el que los tres puntos son irrenunciables. El equipo zamorano visita mañana domingo al Laguna Lince, al que solo supera en un punto, por lo que será una oportunidad de oro para poner tierra de por medio y coger algo de oxígeno. Para ello será necesario mantener la seguridad atrás y evitar concesiones que puedan salir caras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents