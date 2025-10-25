El CD Benavente visita al Noname en el anexo del Ruta de la Plata

El inicio de temporada en la Regional de Aficionados no está siendo igual de positiva para los cuatro equipos de la provincia. Así, mientras Zamora CF y CD Benavente atraviesan momentos dulces, el Moraleja y el Noname necesitan pisar el acelerador.

Precisamente el cuadro entrenado por Miguel Losada es uno de los protagonistas de un nuevo derbi, el que se vivirá hoy desde las 16.00 horas en el anexo del Ruta de la Plata. Los capitalinos reciben a un CD Benavente que llega dispuesto a continuar en la zona alta de la clasificación, donde quieren consolidarse, dejando atrás épocas complicadas como las que vivieron el pasado curso. Así, el plantel de Santi Redondo llegará dispuesto a imponer su ley ante un equipo que está teniendo un inicio irregular y que ahora mismo es décimo primero en la tabla.

También esta tarde, aunque un cuarto de hora más tarde (16.15 horas), entrará en escena el Moraleja CF dispuesto a vivir una buena tarde de fútbol en el José Ramos con sus aficionados. El reto será duro puesto que los de Tierra del Vino se verán las caras con un Béjar Industrial, ahora mismo sexto, que no tiene intención de ponerles las cosas fáciles. Para acabar, ya mañana domingo a las 18.30 horas, habrá duelo en la cumbre. El Zamora B de Kike Ramos, que se coloca en el segundo escalón, visita al actual líder, el Ciudad Rodrigo en un choque de calidad asegurada en el que los rojiblancos esperan salir vencedores.