Triunfo del CD Benavente en el derbi ante Noname: Tres puntos "tomateros" bajo la lluvia

El CD Benavente se hizo ayer con los tres puntos en el derbi provincial frente al Noname, al que ganó por 1-2 en un duelo muy disputado.

Los benaventanos arrancaron mejor el partido y gozaron de varias opciones durante el primer cuarto de hora, incluyendo la que conllevó al 0-1. Un tanto originado en una falta que desembocó en un córner en el que un gran testarazo llevó el cuero a la red.

El Noname responde

Al tanto y a otro córner visitante respondió el Noname con un tiro de Sergio García y posterior saaque de esquina. Fueron los mejores minutos del equipo de Miguel Losada en el primer acto, contando Noel con la mejor ocasión para igualar el duelo en un cabezazo que se fue muy alto.

Noel se dispone a chutar en el encuentro entre Noname y CD Benavente. / José Luis Fernández

El CD Benavente se sacudió después el dominio local para igualar fuerzas y evitar que el marcador cambiara antes del descanso. Un paso por vestuarios que sentó mejor a los "tomateros".

Un penalti sentencia el duelo

El CD Noname, obligado a marcar, quiso iniciar el segundo tiempo en campo rival y eso lo aprovechó el equipo de Santi Redondo para, en una contra tras diez minutos de titubeos, sentenciar el envite.

Un envío largo acabó en pena máxima y, pese a que los locales reclamaran fuera de juego, Turi transformó la oportunidad en el 0-2.

Martín devuelve la intensidad al choque

Desde ese momento, el Noname se lanzó a por todas logrando reducir Martín, a centro de Medu, la distancia en el minuto 75 con un 1-2 que devolvía intensidad al duelo.

Sin embargo, la revolución local perdió fuelle y el CD Benavente tiró de oficio para defender su victoria y sumar tres puntos más a su generoso casillero en la clasificación de la Regional de Aficionados.