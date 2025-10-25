El Balonmano Zamora defiende su liderato en el derbi ante un BM Ciudad de Salamanca que acude al Ángel Nieto en línea ascendente

El Balonmano Caja Rural Zamora afronta este sábado (19:30 horas) uno de los encuentros más especiales de la temporada: su derbi regional frente al BM Ciudad de Salamanca. Un choque entre vecinos que siempre levanta expectación y ofrece buen ambiente en el Ángel Nieto. Pabellón que será escenario de un duelo que promete intensidad, emoción y mucho en juego, con dos equipos que llegan en dinámicas positivas.

Los zamoranos, en línea ascendente

Los pistacho, líderes del Grupo B de la Primera Nacional, han recuperado sensaciones tras su tropiezo ante el Grupo Covadonga, encadenando dos victorias consecutivas frente a ULE Ademar y BM Camargo.

El BM Caja Rural Zamora, durante un tiempo muerto en el duelo frente a BM Camargo en Cantabria. / Balonmano Zamora

Con la moral alta y el liderato en el bolsillo después de ganar a los cántabros el pasado sábado, los de Félix Mojón quieren seguir marcando el ritmo de la competición.

El equipo ha dado un paso tras la derrota, como destacaba en los días previos Oier Ruiz-Zeberio. El lateral señalaba que el equipo cuenta ahora con las ideas más claras, un juego más afinado y ha dado pasos hacia delante en busca de su mejor versión.

Un rival que ha ido de menos a más

Por su parte, el BM Ciudad de Salamanca ha protagonizado una notable remontada en la tabla. Tras un inicio titubeante que les situó en el "farolillo rojo", los charros han sabido reaccionar y llegan a Zamora tras imponerse a un BM Safa que se perfila como uno de los rivales más fuertes del campeonato, pese a que también sucumbiera a los zamoranos.

Esto hace que, esta tarde, dos tendencias positivas colisionen sobre el 40x20 del Ángel Nieto, donde ninguno de los dos contendientes dará su brazo a torcer a lo largo de los sesenta minutos.

Un precedente cercano de poco valor

Si bien ambos contendientes midieron fuerzas en pretemporada, saldándose el envite con amplia victoria zamorana, es altamente probable que el duelo no derive por el mismo rumbo.

Principalmente, porque BM Ciudad de Salamanca cuenta con efectivos que no disputaron ese partido y que le permite disfrutar de un alto nivel de juego. Además, sin puntos en juego y a esas alturas de temporada, con el partido decidido los salmantinos parecieron reservarse para evitar lesiones.

Oponentes a tener en cuenta

Los charros mezclan talento, como de Álvaro Carretero o su lateral David García, además de su máximo goleador: Sergio Nicolás, sexto en la tabla de artilleros. Y juventud, si bien siguen contando con la contrastada experiencia del pivote Sebas Elena. Un bloque homogéneo que ya puso en apuros a los de Félix Mojón el pasado curso.

Un plan de partido: intensidad

Atendiendo a sus fortalezas y a ese precedente en preparación, Félix Mojón fue claro de cara al plan de partido, apelando a la intensidad como factor determinante.

"Tenemos una plantilla amplia y eso nos permite madurar el partido y forzar al rival. Tenemos que correr, pero no por correr. Hay que estar fuertes en los contactos y mover la pelota con fluidez, proponer un juego intenso", explicaba el técnico, satisfecho en su día con el cambio de actitud firmado ante ULE León en casa.

Para el preparador gallego, lo único que dejó claro el precedente de pretemporada es la necesidad de marcar la pauta del juego, de imponer un ritmo en el que sacar partido a sus armas. Y una de las más importantes, es su amplio arsenal de talentos. "es más importante que el rival no tenga un segundo de respiro que la velocidad en sí", apuntaba Mojón.

Con todo para el derbi: Moral y efectivos

Para mantener ese alto ritmo de juego que pretende el BM Caja Rural Zamora y buscar así dominar a su rival, el plantel de Mojón cuenta esta semana con dos factores clave de su parte: el moral y el físico.

Así lo reconocía el técnico, señalando que la semana de trabajo fue "muy positiva" y gozó de buenos entrenamientos, favorecida por el hecho de "verse en lo alto de la clasificación, lo que hace que todo se lleve un poco mejor".

Como también confirmaba que, este sábado, tendrá por fin el "bendito lío" de tener que hacer convocatoria, contando con 17 jugadores disponibles y teniendo que dejar a alguno de ellos sin poder vestirse de corto. Así pues, uno de los "Guerreros de Viriato" disfrutará de este apasionante derbi desde la grada.