Balonmano Zamora - Balonmano Ciudad de Salamanca: el líder se lleva el derbi

El BM Caja Rural Zamora defendió con éxito su liderato en el derbi regional con el BM Ciudad de Salamanca en el Ángel Nieto. Un duelo que ganó por 37-31 pese a mal inicio de partido que le condenó a remontar en una trabajada segunda parte.

Gigi abrió las hostilidades con el 1-0 en un arranque de partido positivo para los de Félix Mojón, si bien BM Ciudad de Salamanca fue capaz de responder. Los charros, de hecho, acabaron por tomar el control del partido un par de minutos después gracias a dos rápidos contragolpes y la exclusión del goleador brasileño.

En inferioridad, el BM Caja Rural Zamora no fue capaz de neutralizar a su oponente. Y ya con todos en pista, se estrelló durante varios minutos con el portero rival. Un guion de partido que llevó a los visitantes a gozar de tres goles de renta (4-7, m. 7).

Pese al evidente mal inicio, el cuadro zamorano trató de recomponerse. Pau Ortega y Lalo vieron puerta, pero el BM Ciudad de Salamanca era más intenso, tenía las ideas claras en ataque y una defensa abierta que dificultaba la remontada.

El BM Caja Rural Zamora no se encontraba cómodo. Hasta el punto de no poder recortar la ventaja de su oponente en una superioridad que alcanzó justo antes del ecuador de la primera parte. Momento que aprovechó Félix Mojón, con el 7-9 imperando en el luminoso, para detener el choque.

El tiempo muerto, que debería ir enfocado a encontrar soluciones, se saldó con cambios. Solo Gallego, Medina y Lucas quedaron en pista. Y la revolución no le hizo mal al cuadro pistacho, que con goles de Medina (desde los siete metros) y Guille igualó el choque (9-9).

Con el tanteo equilibrado ambos equipos se vieron con un hombre menos en pista. Eso alargó la igualdad durante varios minutos, hasta que el BM Ciudad de Salamanca se quedó con uno menos nuevamente.

Parecía esta la ocasión ideal para que los zamoranos cobraran ventaja. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. El BM Caja Rural Zamora tuvo el punto de mira desviado y mostró una debilidad defensiva de la que se aprovechó su oponente. El parcial de 0-3 daba alas al BM Ciudad de Salamanca que, no contento con ello, aumentó la diferencia después.

El momento álgido de los visitantes se reflejó en el 11-15 con el que alcanzó los minutos previos al descanso. Una situación complicada que la escuadra local atajó con arrestos, tantos de Oier o Néstor, y de fallos salmantinos. Errores que ajustaron el envite en su paso por vestuarios. Un camino que el cuadro pistacho enfiló con el mal menor, un 16-16 firmado por Medina en el último segundo.

Con Oier haciendo gala de su brazo, el BM Caja Rural Zamora arrancó con otro brío la reanudación del derbi. Con una defensa más habitual, en línea y con muchas piernas, el equipo de Mojón fue ganando terreno a su oponente, que si bien respondió a la primera diana, saldó los primeros cinco minutos con un parcial negativo de 6-2. Una situación que le obligó a parar el crono con 22-18 en el minuto 36.

El parón acabó con la sequía charra, pero no con la producción zamorana. El cuadro de Viriato dependía de su defensa y, cuando lograba alargar la jugada rival o desbaratarla, le era fácil agrandar su ventaja con un Medina que iba firmando obra de arte tras obra de arte o un Oier con la garra de un león y el acierto de un francotirador. Así, la diferencia fue creciendo hasta llegar a los seis tantos (29-23) a poco más de diez minutos para el final del envite.

Una inoportuna exclusión de Oseguera amagó con cortar la racha del BM Caja Rural Zamora. Pero, aunque fuera a regañadientes, el cuadro local iba manteniendo su diferencia. Incluso con una nueva sanción, la diferencia se mantenía entre los cinco y seis goles (32-27).

Pese a todo, BM Ciudad de Salamanca no iba a tirar la tolla. Ni con la descalificación de Carretero aflojaron el ritmo, dando brillo a la victoria del líder en un derbi mucho más igualado de lo que explicó el 37-31 final.