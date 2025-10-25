Atlético Benavente y River Zamora, ante la jornada 7 en Segunda División B: Asalto para la redención y ganar impulso

Atlético Benavente y River Zamora encaran este fin de semana su séptimo asalto de la temporada en Segunda División B con objetivos claros. Los benaventanos jugarán ante su público buscando redención; los zamoranos, lejos de casa tratando de ganar impulso en la clasificación.

Dos metas diferentes para dos encuentros igualmente interesantes en una competición en la que los dos representantes de la provincia buscan crecer.

El Caja Rural Atlético Benavente quiere reemprender el vuelo

El Caja Rural Atlético Benavente regresa esta tarde a su feudo, el pabellón municipal de La Rosaleda, para medir fuerzas con el Xove FS a partir de las 19.00 horas en un duelo que los blanquiazules quieren aprovechar para reemprender la senda del triunfo en Segunda División B.

El equipo de Miguel Ángel Macías, que cayó el pasado fin de semana en casa de O Esteo, quiere seguir de cerca los primeros puestos y para ello intentará superar de la forma más contundente posible al sexto clasificado, un conjunto irregular al que saca dos puntos en la tabla.

La lógica invita a soñar con un triunfo de los locales, lo que permitiría al Caja Rural Atlético Benavente mantener el tercer puesto de la clasificación o escalar a una segunda plaza que cedió el pasado fin de semana a su último oponente.

El equipo de Poveda, a por su segundo triunfo consecutivo

Con la moral alta tras sumar su primera victoria de la temporada, el Caja Rural River Zamora se desplaza mañana hasta tierras gallegas para enfrentarse al ADC Lugo Sala a partir de las 13.30 horas.

Partido River Zamora / Víctor Garrido

En este partido, la escuadra dirigida por Óscar García Poveda tratará de firmar un nuevo triunfo que le permita ganar impulso en su grupo de Segunda División B, liga en la que figura en antepenúltimo lugar tras seis envites.

Los zamoranos buscarán dejar atrás esa mala racha ante un rival que, tras un buen arranque, sufre ahora de dudas generadas por sus últimos resultados. Y es que, los gallegos acumulan dos derrotas consecutivas.