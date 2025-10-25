Fútbol | Liga Gonalpi
El Amigos del Duero se ve las caras con el colista
Las zamoranas juegan ante San Pío
Partido en casa, en el anexo del Ruta de la Plata, para el Caja Rural Amigos del Duero. A las 18.30 horas las de Raúl Campano jugarán con el colista, el San Pío, siendo el triunfo una obligación.
