Fútbol | Liga Gonalpi

El Amigos del Duero se ve las caras con el colista

Las zamoranas juegan ante San Pío

Imagen del partido Amigos del Duero - Unionistas de Salamanca

Imagen del partido Amigos del Duero - Unionistas de Salamanca / Unionistas

Paz Fernández

Zamora

Partido en casa, en el anexo del Ruta de la Plata, para el Caja Rural Amigos del Duero. A las 18.30 horas las de Raúl Campano jugarán con el colista, el San Pío, siendo el triunfo una obligación.

