El Zamora CF prepara una final adelantada en el Ruta de la Plata ante el Athletic de Bilbao B

Hace tres semanas nada hacía intuir la situación que se iba a vivir en el Zamora CF a estas alturas de la competición. Tras ganar de una forma cómoda a la AD Mérida, el equipo estaba en puestos de play-off y mostrando una seguridad defensiva que solo era equiparable a la del líder, el Tenerife. Precisamente fue en el Heliodoro Rodríguez donde todo empezó a torcerse, aunque sí es cierto que esa derrota en casa del máximo favorito al ascenso era de las "predecibles", no así las dos que vinieron a continuación ante Real Avilés y SD Ponferradina, donde la imagen del equipo fue bastante pobre para la calidad y nivel que se le presume y se le pide a esta plantilla hecha para estar arriba.

Así las cosas, el panorama ha cambiado por completo y del optimismo se ha pasado a una situación de absoluta urgencia: décimo terceros, con 9 puntos y empatados con los puestos de descenso. Juan Sabas fue muy claro en sus declaraciones en El Toralín y, aunque todavía goza de la confianza del Grupo Páez, todos son conscientes de que este fin de semana la victoria es imprescindible para coger algo de aire en la clasificación y anímicamente. Con ese cometido, el de mejorar el rendimiento, todos están concienciados en el reto deportivo, pero también en la necesidad de hacer autocrítica y ver en qué se falló y en qué aspectos se debe hacer hincapié estos días. Es algo de lo que también habló el entrenador en su declaración tras el derbi, en la importancia de "mirarnos todos el ombligo", y el capitán, Carlos Ramos, quien a través de las redes sociales admitía que se ofreció "una imagen muy por debajo de lo que merece este escudo. Autocrítica y a seguir más juntos que nunca".

Con este propósito en el Zamora CF llevan toda la semana preparando el encuentro del domingo (18.15 horas) donde se recibirá a un Athletic B que también necesita despertar, por lo que se intuye un duelo de urgencias y necesidades en el Ruta de la Plata, donde se espera contar con el apoyo de la afición que siempre suma desde las gradas.

Los "cachorros" sí llegan en descenso directo con los mismos 9 puntos, de los cuáles solo dos los han logrado lejos de su feudo, y exigirán a los zamoranos poner todo sobre el terreno de juego y es que suman ya cuatro jornadas sin ganar (tres derrotas y un empate) y llegarán con mucha presión, aunque la de los de la capital del Duero no es menor. El lema elegido -"toca reaccionar en casa ante nuestra gente"- refleja bien el cometido de una plantilla del Duero que conocedora de lo que se les exige y de lo que está en juego.