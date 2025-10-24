Rufo Lucero, jugador del Zamora CF, confirma la implicación y compromiso de la plantilla

Rufo Lucero confirmó este viernes las ganas que hay en la plantilla del Zamora CF de salir de la situación en la que se encuentran y que está bastante alejada de las aspiraciones que tenían a principios de curso, y esta semana está sirviendo para “unirnos más” con el objetivo de superar esta mala época que están atravesando.

“Creo que cuando las cosas no van, lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos, agachar la cabeza y darle para adelante, porque así es la vida, no solo en el deporte, sino en todos los trabajos, la realidad es que no siempre es todo color rosa, y lo único que podemos hacer es unirnos”, indicó la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Athletic (18.15)

El argentino también se refirió a la figura del entrenador y dejó claro que “estamos como desde el comienzo, con esas ganas y esa ilusión de su idea, de su forma de trabajar”, confirmando que “el compromiso y la implicación es al 100% semana a semana” con Juan Sabas que ahora mismo está cuestionado y sabe que se la juega.

Además, estos últimos días han servido para hacer autocrítica y ver aspectos en los que hay que mejorar tanto a nivel de grupo como individualmente. “Sé, como jugador, que tengo que mejorar para poder ayudar al grupo. En el primer gol del otro día, la responsabilidad mía y personalmente sí duele porque uno trabaja para que no pase”, pero también lo ve como un nuevo desafío para seguir trabajando y que esas cuestiones no se repitan.

Aplazado ante el Ourense

Además, se ha conocido este viernes que el plartido aplazado ante el Ourense, qe debía disputarse el fin de semana del 8-9 de novimbre, será el 12 de noviembre, miércoles, a las 20.30 horas.