Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, se abre en canal: su relación con la plantilla rojiblanca y "los Páez"

Juan Sabas atraviesa su peor momento en el Zamora CF y sabe que se la juega este próximo domingo. En este caso el rival ante el que se vivirá una final en el Ruta de la Plata es el Athletic de Bilbao B (18.15 horas), con el que están empatados a puntos y ocupa plaza de descenso, pero es cierto que lo de menos es el nombre del oponente porque se necesitan los puntos y la victoria, sí o sí.

El entrenador de los rojiblancos ha vuelto a abrirse en canal este viernes para admitir que la encajada en Ponferrada fue una derrota que le ha costado digerir más tiempo de lo habitual y admitía que, indudablemente, “los resultados negativos te hacen perder credibilidad o por lo menos baja el nivel de popularidad”. A este respecto, sí deja evidente que ha sido una semana dura para el madrileño en la que “no he salido a pasear porque no tenía ganas y porque creo que ya se nos han ido de las manos muchas cosas y pienso que las faltas de respeto y los insultos no se pueden permitir”.

Sabedor de su situación, sí puso de manifiesto que “Sabas (hablando de sí mismo) es un componente más del Zamora CF, que intenta trabajar con la máxima honestidad, la máxima profesionalidad, la máxima honradez y a partir de ahí estamos en una situación en la que deberíamos buscar mejorar muchísimas cosas para argumentar ser un equipo mucho más fuerte en todos los sentidos”, comentó el responsable del staff que es consciente de que en El Toralín, tras los primeros 25 minutos, el equipo se cayó y nadie fue capaz de levantarlo, ni con los cambios entre los protagonistas ni variación de dibujo.

Este último partido dejó un poso amargo del que el técnico tardó en recuperarse, pero también dejó claro que “tengo que transmitir una positividad y una fe en el trabajo enorme para poder afrontar un partido difícil. No nos queda otro remedio que salir a por los tres puntos y ganar con buenos argumentos”. Sobre su situación personal apostilló que “no puedo estar feliz cuando estoy viviendo, una situación complicada, pero a mí me han enseñado muchas veces, como deportista de élite que fui hace tiempo, a levantarme cada vez que te caes y estoy en la obligación de levantarme cada vez que hay una caída. Es una caída dura, sí, pero mientras hay vida siempre hay esperanza y me agarro a eso, me agarro a la fe y a las ganas de poder estar en la búsqueda de las soluciones que pueda aportar yo desde mi posición como entrenador”.

Relación con la plantilla “excelente”

En esta comparecencia habitual de los viernes en el Ruta de la Plata, Sabas habló de su relación con la plantilla, que ha sido cuestionada en algunos foros, e insistió en que es “excelente”, dejando patente que se habla con todos los futbolistas y poniendo como ejemplo a Carlos Ramos o Kike Márquez de la buena sintonía que hay. “Muchas veces yo soy el que no deja dar el paso de tener una amistad mucho más cercana con los futbolistas por mi posición como entrenador. Cuando se habla de las relaciones personales hay que tener cuidado y no mentir porque mi relación con los futbolistas es excelente y siempre les digo que como persona estoy”, aunque, añadió que luego tenga que tomar decisiones como profesional al frente del banquillo.

Como técnico, y dado el panorama actual, sabe que se la juega ante el Athletic B algo que, recordó, entra dentro del mundo del fútbol y que también se vivió el pasado año antes del partido ante el Amorebieta, aunque en ese caso el ultimátum de la propiedad no se hizo público, algo que sí le hubiera gustado que se mantuviera igual en esta ocasión, en privado. Con todo, sí se sinceró al decir que si hay a alguien a quien no le gustaría defraudar, por sus años de amistad, es a Javier Páez padre, aunque habló también de la propiedad del Zamora CF, d ela familia Páez, en general. “Ellos son los que desde el primer momento han confiado en mí, y cuando una persona te da una confianza de ese tipo no te gusta defraudar y sobre todo no defraudar a la gente que cree en mí. Lo demás, lo entiendo todo, pero no la falta de respeto, las mentiras o las traiciones. Con las redes sociales y con lo que hay ahora en todo, en política, a nivel social, a nivel deporte, se ha creado un odio y un rencor que a mí me sobra, porque yo no tengo ni odio ni rencor a nadie, seguramente a lo largo de mi vida, que tengo un año más que el Zamora, habrá habido gente que me haya hecho daño, pero yo no guardo rencor a nadie, es que no me cabe, no sé ser así”.

Convencido de la victoria

Con todo, Sabas sí aseguró que está convencido de que se va a ganar “y bien”. En cuanto a la preparación y aunque habrá análisis de rival y parte técnica avanzó que para este compromiso “voy a tirar de sentimiento, de alma, entrega, lucha… porque si tú haces eso en todos los partidos, independientemente del resultado, nadie te va a decir nada y tú puedes salir con la cabeza alta. Yo duermo bien porque en lo que a mí me concierne me dejo el alma, otra cosa es que los resultados no vayan. Eso es lo que tengo que tratar de inculcar a mi grupo y a mis futbolistas, que salgan ahí y que nadie les ponga en tela de juicio su entrega y su compromiso con el Zamora, con la gente y con la ciudad.

Con esa intencón saldrá al terreno d ejuego el equipo para enfrentarse a un rival que llega igual de necesitado y que cuenta con "futbolistas buenos y contalento".

No se podrá contar con Loren Burón y etá la duda de Miki Codina, que todavía no está al 100%, y la de Kike Márquez, por cuestiones personales.