Álvaro Martínez confía en la victoria del CB Zamora ante HLA Alicante este domingo en Primera FEB: “Tenemos opciones de lograr el triunfo”

Álvaro Martínez, jugador del Caja Rural CB Zamora, ha compartido este viernes en rueda de prensa sus impresiones antes del importante enfrentamiento de los azulones contra el HLA Alicante en Primera FEB. El alero zamorano destacó el buen ambiente en el vestuario y la ilusión del equipo por sumar una nueva victoria pese a que los hombres de Saulo Hernández encaran el duelo tras acumular tres derrotas consecutivas y afrontan un nuevo partido lejos de casa, el tercero en apenas ocho días

Sensaciones positivas pese a caer en la Copa España ante Melilla

“El vestuario está con ánimos, afrontamos el reto de ganar en Alicante con ilusión porque sabemos que tenemos opciones de lograr el triunfo este domingo”, afirmó el jugador aragonés, reflejando que el Caja Rural CB Zamora solo piensa en el camino por recorrer y no en el recorrido.

Martínez reconoció que, pese a la derrota en Melilla, las sensaciones han mejorado. “Fue un partido difícil, con muchos viajes y sin todo el equipo disponible, pero dimos el máximo. Estamos al principio de temporada y poco a poco iremos ganando confianza”, explicó, subrayando la importancia de mantener la calma y seguir trabajando. A fin de cuentas, el equipo sigue en la parte alta de la clasificación.

Desgaste físico, sí; pero no es escusa

El jugador azulón también habló del estado físico del equipo tras una semana exigente en la que Caja Rural CB Zamora ha viajado a Mallorca y Melilla antes de acudir a Alicante. Un calendario del que se quejó días atrás su entrenador, Saulo Hernández.

"Es complicado jugar tres partidos fuera en una semana, con dos desplazamientos en avión y uno en bus. Pero debemos centrarnos en el partido y dejar de lado el desgaste”, afirmó el aragonés, asegurando que pese a la poca preparación, el equipo de Zamora lo dará todo.

Round, en el último partido en casa del Caja Rural CB Zamora, hace tres fechas. / J. L. Fernández

El encuentro ante Alicante se presenta como un reto físico y mental, y Martínez lo dejó claro: “Es un equipo muy duro, tendremos que estar al cien por cien para competir”.

Martínez, contento a nivel personal

Por otra parte, a nivel personal, Martínez se mostró satisfecho con su rendimiento y adaptación al sistema de juego del técnico Saulo Hernández. “Estoy muy cómodo, el estilo de juego se ajusta a mis características y me encuentro muy bien con los compañeros”, comentó, destacando la cohesión del grupo y su papel dentro del esquema táctico.

Un aspecto importante que se está dejando notar en el rendimiento del jugador a lo largo de los encuentros ya disputados en este principio de temporada con 28 puntos, 22 rebotes y 5 asistencias en 78 minutos de juego durante los encuentros de Primera FEB con el Caja Rural CB Zamora.

El valor de cada victoria

Por último, Martínez destacó que pese a las dos derrotas ligueras frente a CB Ourense y Fibwi Mallorca, la tranquilidad reina en el vestuario del Caja Rural CB Zamora porque los jugadores son conscientes del valor de cada victoria. Además, los dos triunfos de principio de temporada, mantienen al equipo entre los mejores, cerca de los equipos punteros.

"Cada triunfo es clave en esta liga tan competitiva. Llevo tres temporadas en esta liga aquí y sé que cada partido cuenta para alcanzar los objetivos del equipo”, comentó el alero, cuya experiencia invita al vestuario de los zamoranos a mirar hacia delante y afrontar con optimismo el duelo en Alicante de este domingo.