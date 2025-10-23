Víctor Urones Sadia es el único zamorano convocado por la selección autonómica sub-14

Víctor Urones Sadia, integrante del CD Amor de Dios, es el único jugador de la provincia de Zamora integrado en las Selecciones Autonómicas Sub-16 y Sub-14 masculinas, que ya han comenzado sus entrenamientos para preparar el Campeonato de España, cuya primera sase se desarrollará del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Zaragoza, con emparejamientos muy exigentes en tan sólo tres días: para el viernes de Cataluña-Castilla y León; para el sábado, Aragón - Castilla y León; y el domingo, Castilla y León - Andalucía. Los futbolistas convocados continúan con su preparación liderada por el renovado cuerpo técnico RFCYLF que trabaja por el progreso de los mencionados futbolistas.

El 29 de octubre habrá nueva y definitiva convocatoria de estas selecciones autonómicas que son las primeras en debutar en la presente temporada. A la cabeza de este cuerpo técnico se encuentra el seleccionador Óscar Crego, ayudado en el banquillo por Víctor Mongil y Javier Terleira para Sub-16 y Sub-14, respectivamente. En la preparación física se encuentra Javier Sánchez y Luis Pérez, y como entrenador de porteros continúa Juan Carlos López.