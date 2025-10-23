Fútbol
Víctor Urones Sadia es el único zamorano convocado por la selección autonómica sub-14
El zamorano, residente en Moraleja del Vino, tiene todas las papeletas para acudir al próximo Nacional por selecciones
A. O.
Víctor Urones Sadia, integrante del CD Amor de Dios, es el único jugador de la provincia de Zamora integrado en las Selecciones Autonómicas Sub-16 y Sub-14 masculinas, que ya han comenzado sus entrenamientos para preparar el Campeonato de España, cuya primera sase se desarrollará del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Zaragoza, con emparejamientos muy exigentes en tan sólo tres días: para el viernes de Cataluña-Castilla y León; para el sábado, Aragón - Castilla y León; y el domingo, Castilla y León - Andalucía. Los futbolistas convocados continúan con su preparación liderada por el renovado cuerpo técnico RFCYLF que trabaja por el progreso de los mencionados futbolistas.
El 29 de octubre habrá nueva y definitiva convocatoria de estas selecciones autonómicas que son las primeras en debutar en la presente temporada. A la cabeza de este cuerpo técnico se encuentra el seleccionador Óscar Crego, ayudado en el banquillo por Víctor Mongil y Javier Terleira para Sub-16 y Sub-14, respectivamente. En la preparación física se encuentra Javier Sánchez y Luis Pérez, y como entrenador de porteros continúa Juan Carlos López.
