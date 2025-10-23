Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, enfadado con la Federación Española de Baloncesto: "No es lógico"

El Caja Rural CB Zamora atraviesa un momento complicado en cuanto a resultados. A las dos últimas derrotas en Liga se le unió este miércoles la eliminación en la Copa de España en un encuentro que perdieron tras un pésimo cuarto parcial. Con gesto serio, Saulo Hernández daba las primeras pinceladas sobre la imagen de los suyos en Melilla, pero dejaba claro que no estaba enfadado con los suyos por lo ocurrido. Así, tras felicitar a su rival por la victoria, el entrenador zamorano insistía en que a sus jugadores solo podía “felicitarles porque han hecho un esfuerzo titánico. Veníamos con 9 jugadores y en el transcurso del partido dos han sufrido molestias y por eso no han jugado más, y el enfado, si es que hay, viene con la Federación”. Sobre este asunto, el responsable de banquillo comentó que “hay que intentar cuidar a los jugadores, al producto. Si se quiere dar a la Copa de España cierto valor, no es lógico que un equipo, en este caso el nuestro, juegue el domingo a las 19.15 horas en Mallorca, juegue este miércoles en Melilla y el domingo en Alicante”.

A este respecto, subrayaba que no es posible que los jugadores jueguen con la intensidad, deseo y ganas que les gustaría porque “tendríamos varios lesionados”. Así las cosas, añadió, en el staff tenían claro que no iban a forzar. “Mientras había fuerza hemos defendido en todo el campo y hemos sido más agresivos, pero en el descanso hemos hablado y nos ha tocado bajar líneas pensando en llegar al domingo con unas mínimas opciones de competir en Alicante”.

De este modo, Hernández dejó claro que si se quiere presumir de una liga serie como debe ser la Primera FEB “este tipo de cosas hay que mejorarlas”.