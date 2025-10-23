Oier Ruiz-Zeberio, jugador del BM Caja Rural Zamora antes del derbi ante BM Ciudad de Salamanca: "Hemos aclarado nuestras ideas"

Oier Ruiz Zeberio, jugador del BM Caja Rural de Zamora, señaló este jueves en rueda de prensa que los "Guerreros de Viriato" han dado un paso adelante en su juego durante los últimos partidos, una evolución desde su derrota ante Grupo Covadonga que tanto él como sus compañeros intentarán que quede refrendada este sábado contra BM Ciudad de Salamanca.

La derrota ante Covadonga, un punto de inflexión

Oier Ruiz Zeberio, jugador del BM Caja Rural Zamora, aseguró este jueves en rueda de prensa que los «Guerreros de Viriato» han dado un paso adelante en su juego en las últimas jornadas.

Una evolución que comenzó tras la derrota ante Grupo Covadonga, un partido que supuso «un momento de autocrítica» para el equipo dirigido por Félix Mojón.

La plantilla del Balonmano Zamora Caja Rural / LOZ

Ruiz-Zeberio explicó que ese punto de inflexión llevó al grupo a «pensar qué se hizo mal para corregirlo en los entrenamientos».

Un punto de partida para que los jugadores del equipo zamorano volvieron a alzar el vuelo con un triunfo ante ULE León y el pasado fin de semana con la victoria ante BM Camargo.

Mejora táctica y mental

El proceso de reflexión ha permitido al conjunto zamorano progresar «tanto a nivel psicológico como táctico», con sesiones de trabajo intenso que han servido para «aclarar ideas».

Según el lateral pistacho, el equipo ha crecido especialmente en «intensidad y compromiso durante los entrenamientos», aspectos que considera fundamentales para competir al máximo nivel.

«Si no entrenas con ganas, es difícil ganar», afirmó, subrayando que también se han despejado muchas dudas que arrastraban desde el inicio de temporada, tanto en ataque como en defensa.

El compañerismo como motor

Ruiz-Zeberio destacó el compañerismo como una de las principales fortalezas del BM Caja Rural Zamora.

«Es lo que hace que todo vaya hacia delante», indicó, recordando que fue clave en el rendimiento del equipo la pasada campaña.

Un derbi con sabor especial

El próximo reto será este sábado ante el BM Ciudad de Salamanca, un rival que, según el jugador, ha demostrado ser competitivo y peligroso.

«Como ya demostró la pasada semana ante BM Safa», apuntó Ruiz-Zeberio, quien considera que el conjunto salmantino llegará con muchas ganas de llevarse el derbi.

«Seguro que van a venir a ganar», advirtió, señalando a Álvaro Carretero como el referente del equipo rival, aunque también destacó el papel de sus compañeros que también hacen "pequeñas grades cosas" a nivel táctico para contribuir al equipo.

Liderato y motivación

De lograr la victoria, el BM Caja Rural Zamora se mantendría una semana más como líder de la clasificación. Una posición que, según Ruiz-Zeberio, se nota en el ánimo del equipo. «Los martes siempre son más alegres cuando vas primero», reconoció.

Compromiso personal y constancia

En lo personal, Oier Ruiz-Zeberio aseguró que mantiene intacta su forma de ser y su implicación con el equipo desde que llegó. «Sigo igual que el año pasado. No ha cambiado nada y seguiré así», afirmó con naturalidad, dejando claro que su compromiso no depende de la clasificación ni del momento deportivo.

«Seguiré siendo como soy y aportando con todo lo que pueda», añadió, reafirmando su voluntad de contribuir al grupo desde la constancia y el trabajo diario.