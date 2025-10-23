Medio millar de participantes disfrutarán del deporte y naturaleza gracias al Trail La Raya de Alcañices

Entre pinares, robles, senderos y caminos discurrirá una nueva edición, la séptima, del Trail La Raya que este domingo reunirá a unos 500 participantes en las distintas modalidades de las consta la prueba.

Con Alcañices como epicentro, se han diseñado tres opciones para aquellos que quieran hacer deporte y disfrutar de la naturaleza. Con salida común en la Plaza Mayor de la localidad alistana, habrá un Trail Largo de unos 27 kilómetros y duro técnicamente, dirigido a aquellos que ya están más adaptados al mundo del atletismo de montaña. Además, se ha ofertado la ruta corta de unos 14 kilómetros y la caminata para los senderistas, donde la parte de competición queda a un lado.

De este modo, a las 9.30 horas, todos tomarán la salida en una prueba que cada año introduce variaciones en sus rutas para hacerlas más atractivas para los participantes venidos de Zamora y diferentes puntos de la geografía nacional, sin olvidar Portugal que tendrá una amplia representación.

La prueba se presentó este jueves en Caja Rural, con presencia del diputado Provincial de Deportes y responsables del club La Raya Trail que confían en que, como años anteriores, sea un éxito, más allá de la lluvia que podría caer durante la jornada. Además, recordaron que, además del medio millar de participantes, entre los que no hay un favorito claro, tuvieron muchas más solicitudes que tuvieron que rechazar para poder ofrecer una prueba de calidad, lo que deja patente la enorme aceptación que existe alrededor de esta carrera..

Todo acabará con una comida de convivencia en la que reponer fuerzas y seguir estrechando lazos.