Así le fue a la cantera del Balonmano Zamora en las ligas autonómicas

La cantera del Balonmano Zamora volvió a protagonizar una intensa jornada deportiva.

Infantiles

Los equipos infantiles del Balonmano Zamora rozaron el pleno de triunfos en la última jornada. Comenzando con los chicos, el Ingenierosdelestado.es - BM Zamora B logró la victoria ante el BM Sariegos (27-21) en un partido adelantado que lo coloca en lo más alto de la tabla. Los zamoranos comenzaron algo dormidos, llegando a ir 1-5 abajo, pero un tiempo muerto sirvió para ajustar la defensa 3:3 y recuperar el ritmo. Al descanso ya mandaban 13-12, y en la segunda parte consolidaron su ventaja gracias a una gran intensidad defensiva y a la seguridad de sus porteros, Telmo y Diego, claves en el triunfo.

También se vivió el sólido triunfo del Infantil A, el 12 Frailes, ante un rival exigente como es el Burgos A (31-23). Desde el inicio, el conjunto zamorano se mostró firme en defensa y muy rápido al contragolpe, aunque los errores en la definición impidieron ampliar más la ventaja antes del descanso (18-12). En la segunda parte, el ataque posicional ganó fluidez y la diferencia se estiró hasta los diez goles, dejando claro el dominio local.

Por último, en masculino, el Alfaraz Motor BM Zamora C se llevó un ajustadísimo duelo ante el BM Burgos B (27-26). El conjunto pistacho comenzó muy bien en defensa y con acierto ofensivo, pero los burgaleses apretaron en la reanudación. En los minutos finales, los zamoranos supieron mantener la calma y cerraron un merecido triunfo. Destacó Jeremy Esteban con una gran actuación individual.

Mientras, en chicas, el Infantil A Bellido Decoración Zamora A se impuso al líder, que llegaba invicto, el BM Burgos (45-30). Pese a un arranque dubitativo con la nueva defensa 3:2:1, las zamoranas ajustaron tras el descanso y ofrecieron una segunda mitad de enorme nivel, serias atrás y con gran acierto en ataque. El resultado refleja el trabajo colectivo y la mejora constante del equipo, que asciende al segundo puesto de la clasificación.

Para acabar, el Inmoarza BM Zamora B cayó 18-31 ante el Villa de Aranda Tras una primera mitad con pérdidas y varios 7 metros fallados, las zamoranas corrigieron errores y compitieron mejor en la segunda parte, evitando que se cerrara el marcador por primera vez esta temporada. Destacó la portera Rocío, con casi un 40% de acierto bajo palos.

Inmoarza / Cedida

CADETES

Luces y sombras en la categoría cadete, donde triunfos y derrotas se dividieron al 50%. Comenzando con las féminas se vio una victoria muy trabajada de las féminas del Bahía Príncipe ante BM Burgos (35-38). El equipo viriato llevó la iniciativa durante buena parte del choque, aunque las locales lograron empatar a 33 en los minutos finales. Un tiempo muerto de Felipe Barrientos sirvió para ordenar ideas y cerrar el parcial 5-2. Triunfo merecido de un conjunto en el que participaron todas las jugadoras y ambas porteras tuvieron un papel destacado.

En el lado opuesto hubo derrota del Cadete B, el Ángel Óptico BM Zamora (34-18) en un partido marcado por la falta de concentración y las dificultades defensivas ante el contraataque rival, EL Aula Valladolid. El conjunto zamorano no consiguió encontrar fluidez en ataque ante la defensa 6:0 vallisoletana. Partido para reflexionar y seguir creciendo.

En masculino, el Motorglass BM Zamora B ganó 35–15 al BM Burgos B en un partido que comenzó igualado, pero que se rompió gracias a los ajustes defensivos y al acierto ofensivo colectivo. El equipo se fue al descanso con ventaja (20-14) y solo encajó un gol en toda la segunda parte, completando una actuación sobresaliente.

Para acabar, el Cadete A, el Galán y Pastor, sufrió ante un potente rival burgalés (27-47). Los visitantes dominaron el encuentro desde los primeros minutos, y aunque los zamoranos intentaron reaccionar, la diferencia se amplió progresivamente. Todos los jugadores tuvieron minutos en un encuentro que servirá para seguir puliendo detalles.

JUVENIL MASCULINO

El Juvenil zamorano, el Universidad Laboral, plantó cara en su complicado compromiso, pero cayó ante un rival más eficaz, el BM Burgos por un marcador final de 20-27. La defensa funcionó bien, pero las pérdidas de balón y la falta de fluidez ofensiva penalizaron al equipo. Pese al resultado, el trabajo defensivo fue sobresaliente, impidiendo que el rival alcanzara los 30 goles

SEGUNDA NACIONAL MASCULINA

El filial del BM Zamora acusó las bajas y la falta de rotación en su visita a Burgos (31-20). Los locales se distanciaron pronto, aunque los viriatos reaccionaron hasta acercarse (7-9) en la primera mitad. El cansancio y los errores no forzados marcaron el tramo final del partido, que se cerró con 31-20. Destacaron Óscar Esteban e Iván Álvarez (5 goles cada uno) y Julio Belver, con un 33% de acierto en portería.