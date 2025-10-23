Baloncesto | Liga Challenge
Eva Carregosa, jugadora del Recoletas Zamora CD Zamarat: "Nos falta experiencia, minutos de juego"
"Estos partidos ante rivales de arriba nos permiten ver dónde estamos y de qué somos capaces", comentó la exterior naranja antes del duelo en Paterna
Eva Carregosa, jugadora del Recoletas Zamora, señalaba este jueves en rueda de prensa que las sensaciones dentro del primer equipo del CD Zamarat son positivas pese a las tres derrotas en la Liga Challenge, una racha que las naranjas aspiran a cortar ante La Corda Paterna donde buscan "seguir creciendo en ritmo" a base de más minutos de juego.
Sensaciones extrañas, pero positivas
"Son sensaciones extrañas las que tenemos ahora porque siempre estamos luchando por los partidos, pero al final nos dejamos ir un poco en algunos parciales y no conseguimos ganar. Tenemos que mejorar en ello, pero las sensaciones son buenas porque siempre estamos luchando hasta los últimos minutos con equipos de la zona alta de la clasificación", comentaba la exterior sobre el sentir de un vestuario naranja "con ganas" de un nuevo partido y hambre de victoria.
Carregosa señaló que, de cara al choque ante La Corda Paterna, el Recoletas Zamora tiene "muchos argumentos para intentar ganar el partido", más ahora que ya han pasado varios encuentros y el equipo nota esos minutos de trabajo que no pudieron disfrutar en pretemporada. "Hemos empezado un poco abajo. La preparación ha hecho que el inicio de temporada sea algo diferente, así como el calendario, todo suma. Pero esto es deporte. Estos partidos, como los que vienen ante equipos fuertes, son una buena forma de conocer dónde estamos y dónde podemos llegar en esta liga", comentó la lusa, destacando que "es positivo" para el equipo.
Carregosa, cada día mejor en Zamora
En cuanto a su situación personal en este inicio de temporada, Eva Carregosa destacó que se encuentra "bien" en el Recoletas Zamora, contenta y tratando de contribuir más al equipo día tras día.
"Sigo intentándome adaptar a la ciudad y al equipo. Busco coger forma, mejorar, para así poder ayudar a mis compañeras y aumentar mi contribución", afirmaba la jugadora naranja, destacando que buena parte de lo que necesita, tanto ella como el equipo, son minutos de juego y ritmo.
Lo que falta es tiempo, minutos de juego
"Creo que nos falta experiencia y juego, minutos de partido", señalaba la lusa sobre los posibles debes del Recoletas Zamora. "Somos un equipo joven y nos ha faltado tiempo para juntarnos y jugar. Esos minutos nos darán lo que necesitaremos para después. Si pasas por una situación una vez y otra vez, esa práctica hace que sepas mejor cómo hacer frente a dicha situación. Eso es lo que necesitamos, esa experiencia para hacer mejor frente a las cosas cuando ocurran", analizaba Carregosa.
Además, la jugadora portuguesa apuntaba también a que esos minutos darán su mejoría también en el ritmo de juego. Una realidad en la que se ponía como ejemplo: "por mi parte, creo que necesito mejorar mi ritmo de juego y eso también se hace con minutos. Siento que estoy volviendo poco a poco, pero todavía me cuesta. Es lo que hay, pero los entrenamientos están siendo intensos y nos ayudan para que, cuando lleguemos al partido, podamos rendir a ese nivel que buscamos de forma más natural".
"Lo que queda es seguir trabajando, día a día. Siempre, para que todo vaya saliendo más fácil", subrayó Carregosa.
