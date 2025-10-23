El Balonmano Caja Rural de Zamora presume de sus equipos de cantera

El Balonmano Zamora ha llevado a cabo esta semana uno de los actos más especiales de cada temporada: la tradicional fotografía oficial con todos los equipos federados del club. Una imagen, han apuntado desde la entidad, que refleja la identidad y la fuerza de una familia pistacho que continúa creciendo año tras año.

Los jugadores del primer equipo, el Caja Rural de Zamora, se situaron al frente de una instantánea para el recuerdo, acompañados de los equipos infantiles, cadetes y juveniles —tanto masculinos como femeninos— así como del equipo de veteranas, el staff técnico y la directiva del Club.

El escenario elegido en esta ocasión fue la emblemática Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, un entorno histórico que reforzó el carácter simbólico de la fotografía, representando la unión entre el deporte y la ciudad. El posado llega en un momento dulce para el club, con el Balonmano Caja Rural de Zamora ocupando el liderato, un motivo más de orgullo para toda la estructura pistacho.

En el 25 aniversario de la su refundación, el Balonmano Zamora sigue apostando firmemente por el crecimiento de su cantera, que continúa incrementando el número de jugadores y jugadoras que se forman bajo los valores del balonmano pistacho: compromiso, esfuerzo, respeto y sentimiento de pertenencia.