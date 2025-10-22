Recoletas supera el duro inicio del calendario

Había avisado el club naranja de que este año, el Recoletas Zamarat no estaba llamado a contar sus partidos por victorias como estaba bastante acostumbrado en campañas anteriores, y menos en el comienzo de un calendario que, a priori, no parecía nada propicio para el equipo que dirige Raúl Pérez.

La verdad es que la victoria en la primera jornada en la visita a Castellón desató un tanto la euforia entre la afición del Zamarat, pero también estaba claro que Osés Ardoi, Celta y Adareva Tenerife iban a ser rivales más que complicados, como así lo fueron. Pese a las tres derrotas consecutivas, el equipo naranja ha ofrecido una buena imagen y un buen baloncesto hasta el momento pese a que se encuentra sumido en al pretemporada ya que llegó al comienzo de la Liga sin poder prepararla en condiciones debido a las lesiones y a la tardanza en llegar de algunas jugadoras.

Pero no tiene que venirse abajo la moral del equipo pese a verse situado en una discreta undécima plaza a la que hace muchos años que no había caído, desde sus últimas campañas en la máxima categoría. Porque ahora viene una parte más benigna en el calendario que comenzará con la visita a la Cordá Paterna que posee una plantilla contrastada pero hasta el momento tan sólo ha podido ganar un partido: viene de caer estrepitosamente en Palma de Mallorca por 88-46, y antes había perdido con Unicaja Mijas por 93-77 y Unibasket Logroño por 63-72. Sin embargo, sí pudo imponerse y sumar su primera victoria frente al Cajasol Sevilla (86-69).

Tras el viaje a Paterna, pasará por el Ángel Nieto el Domusa Teknik y las zamoranas viajarán luego a Sant Feliu de Llobregat para enfrentarse al Sanrfeliuenc para llegar al 15 de noviembre recibiendo a otro rival que parece propicio como es el Bosonit riojano. n