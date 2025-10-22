Una plata y dos bronces: los éxitos se multiplican para el Bádminton Zamora

El CD Bádminton Zamora continúa cosechando importantes resultados, con una plata y dos bronces en competiciones nacionales, conseguidos por Raúl López y Félix Pinto Botella en sus respectivas categorías.

Por un lado, se celebraba en tierras andaluzas, más concretamente en Ronda (Málaga), una prueba Máster N3 de la categoría senior. Hasta allí se desplazó Raúl López, representando al bádminton zamorano plantando cara a muy buenos jugadores nacionales en esta categoría. Gran competición de Raúl, que lograba una meritoria medalla de bronce en la modalidad de individual masculino jugando grandes partidos, y rematando su gran torneo con la medalla de plata junto a su compañero Víctor Medina (CB Poona) perdiendo en la final ante los cabezas de serie nº 1 y favoritos, en un emocionante y ajustado partido a 3 sets en el que por pequeños detalles no cayó del lado del jugador zamorano y su pareja. En líneas generales, muy buen torneo realizado por el jugador del CB Zamora, Raúl López, que encara la recta final de temporada con buenas sensaciones y gran juego.

Raúl López, del Bádminton Zamora / Cedida

Por su lado, Félix Pinto Botella, acudía a Oviedo para participar en otra prueba nacional, Máster N4 de categoría sub13, que reunió a las mejores raquetas de España. Muy buena competición en la que el zamorano dio muestras de su técnica y mejoría. En individual masculino, tuvo una fase de grupos muy complicada, no pudiendo ganar ningún partido, aunque estuvo cerca de lograr algún set, no consiguiéndolo por falta de madurez en los momentos cruciales, la cual irá adquiriendo con tiempo y minutos en pista. Fue en la modalidad de dobles masculino donde junto a su pareja habitual Daniel Chasco (CB Estella), llegaron las mejores noticias al subir al tercer escalón del podio, colgándose la medalla de bronce.

Con todo, siguen las buenas sensaciones para todos los jugadores del bádminton Zamora, cuyos objetivos en esta recta final de la temporada 2025 son seguir con el excelente ritmo en pista, consiguiendo destacados resultados a nivel nacional y llegando lo mejor posible a los próximos campeonatos de España.