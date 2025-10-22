Morales Activa brilla en una nueva jornada de pádel con grandes resultados en la MLP y las SNP

Los equipos de Morales Activa vivieron un fin de semana repleto de pádel, con actividad tanto en la Major League Pádel (MLP) como en las Series Nacionales de Pádel (SNP), donde se firmaron resultados muy destacados.

En la MLP, los dos conjuntos del club zamorano completaron una excelente jornada.

El equipo de Plata, TecoZam–Caja Rural, se desplazaba hasta Salamanca para medirse al conjunto local Pádel y Charro, consiguiendo una importante victoria por 1–2.

Esta categoría se disputa mediante tres encuentros —mixto, femenino y masculino—, y los moraleros lograron imponerse en los dos últimos. El mixto, muy igualado y decidido en tres sets, terminó cayendo del lado salmantino, aunque el femenino y el masculino firmaron victorias claras que sellaron el triunfo final a domicilio.

Por su parte, el equipo de Bronce, Caja Rural–TecoZam, también tuvo una gran actuación y logró un contundente 0–3 ante el AB Club de Pádel. Aunque el encuentro se disputó en Zamora, no lo hacía en sus instalaciones, por lo que la victoria tuvo un mérito especial.

En cuanto a las Series Nacionales de Pádel (SNP), el equipo Repostar Morales Activa (500 Masculino) se desplazaba a Valladolid, donde no pudo sumar la victoria, cayendo por 2–10 ante un rival que aprovechó mejor los momentos decisivos de los partidos.

El equipo de máxima categoría, el Fisiofyr Morales Activa (Grand Slam), jugaba en casa frente a The Players y ofreció un auténtico recital, imponiéndose por un contundente 10–2, en una jornada de gran ambiente en las instalaciones del club.

Los otros dos equipos de Morales Activa en las Series Nacionales, el 500 Femenino – Caja Rural y el Future – TecoZam, aplazaron sus enfrentamientos, por lo que no disputaron encuentro esta jornada.

Club de Pádel Malgrat

Por su parte el Club de Pádel Malgrat vivió una intensa jornada deportiva en casa, en las pistas del Pádel Indoor Benavente, donde todos sus equipos lucieron el lazo rosa en apoyo a la Asociación Contra el Cáncer y con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

La jornada comenzó con el Pub Pórtico Club de Pádel Malgrat, que se midió al Pádel Club Valdeorras Future, cayendo por 0-12 ante un gran rival.

Las chicas del Lácteas Cobreros A lograron una contundente victoria por 10-2 frente al conjunto de La Unión, mientras que el equipo Villa de Benavente se impuso en una apretada eliminatoria por 7-5 al MG Mundo Destinos Caballero Pádel School.

El Lácteas Cobreros B no pudo con el Pádel Club Berciano Femenino, que se llevó la eliminatoria por 2-10, y el cierre del sábado llegó con una brillante actuación de los chicos del Ilbesa Club de Pádel Malgrat, que vencieron 12-0 a Padeltrottees, firmando una jornada perfecta.

El domingo arrancó con el equipo Taberna de Bode, que se enfrentó al Caballero Pádel School MG Mundo Destinos 500, cayendo por un ajustado 5-7 tras una serie de partidos muy igualados.

Por último, el equipo Logifrio Club de Pádel Malgrat cerró el fin de semana midiéndose al equipo leonés El Genarin, encuentro que finalizó con victoria visitante por 0-12.