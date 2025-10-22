Polideportivo
La Diputación de Zamora asegura el futuro en 2026 de la Ultra Sanabria, Transfronteriza, Arribes Ocultos y Gravel
Javier Faúndez confirma contactos para que estas citas puedan llevarse a cabo
P. F.
El presidente de la Diputación de Zamora ha reiterado este miércoles el compromiso de la Institución para la recuperación en 2026 de tres pruebas deportivas importantes y consolidadas en el calendario provincial como son la Ultra Sanabria, Transfronteriza y Arribes Ocultos que este año no se han podido celebrar por los problemas judiciales en los que se encuentra su principal promotor, además de la Gravel que también parece tener asegurado su futuro.
Sobre este asunto, Javier Faúndez ha admitido reuniones con “algún patrocinador importante de las pruebas” que, ha asegurado, le ha mostrado su compromiso para que estas cuatro citas, que tanto éxito han acumulado en sus últimas ediciones, puedan volver a celebrarse el año que viene, aunque haya un cambio de nombre por problemas de registros. “Son pruebas importantes para el territorio por la labor promocional que tienen y son pruebas también importantes por la repercusión económica, pero lógicamente haciéndolas como hay que hacerlas”, indicó el presidente provincial.
Además, desde la Diputación también han alcanzado acuerdos con la Vuelta Ciclista a Zamora, que sí se pudo celebrar este pasado mes de julio, pero no quiso dar más detalles, ni apuntar datos sobre el presupuesto que supondrá estas cuatro competiciones que suponen la llegada a la provincia de cientos de participantes.
