¿Conoces cómo se llaman, de forma coloquial, algunos campos de fútbol de Zamora?

La petición está clara y es recurrente: en Zamora hacen falta más campos de fútbol para dar salida a la gran demanda que existe actualmente.

Clubes, entrenadores y padres se distribuyen cada fin de semana por las diferentes instalaciones capitalinas para que los pequeños (y a veces no tan pequeños) puedan disputar sus correspondientes encuentros, pero está claro que algunas están colapsadas.

P. F.

Valorio y los anexos del Ruta de la Plata son las sedes habituales, pero ¿si te dicen que juegas en “la ratonera” sabes dónde tienes que ir?

Seguro que hay quien se queda pensando, pero es, ni más ni menos, que el anexo del Ruta de la Plata, el que está junto al campo de entrenamiento y del primer equipo del Zamora y que sí, necesita una reforma seria y urgente que ya está en vías de ser una realidad.

Para un cambio integral se ha aprobado esta misma semana sacar a licitación un proyecto por algo más de un millón de euros que incluirá la sustitución del terreno de juego y una zona de grada cubierta, que tendrá una buena respuesta por parte de los acompañantes ya que es algo más que necesario en época de lluvia.

Pero sí, este campo que necesita una actuación urgente (esperan que esté plenamente acondicionado para verano) se conoce coloquialmente como “la ratonera”.

Panorámica del Ruta / LOZ

¿Y el de la peineta?

Quizá es una mote menos conocido que así se conoce en algunos círculos el otro anexo del Ruta, sí reformado, el más cercano al auditorio, quizá por la forma que tiene en la lejanía.

Con todo, desde la Concejalía de Deportes sí esperan contar en breve con nuevos espacios para disputar estos encuentros de fútbol que copan las agendas de las familias los fines de semana.

Manuel Alensander Alonso habló de que ya hay 750.000 euros presupuestos para los campos de Valorio, un millón para "la ratonera", y está el proyecto para la construcción de nuevo en el Seminario, sin olvidar la intención de ampliar el convenio de cesión de los terrenos del trásnito y hacer allí otro más.

Todos ellos, a buen seguro, tardarán poco en recibir su nuevo mote.