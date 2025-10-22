Fútbol
El CD Villaralbo B recupera su identidad
Los azulones ganaron al Atlético Sanabria
L. F.
El Villaralbo B recuperó el camino de la victoria en un encuentro en el que los azulones dieron la vuelta al marcador ante uno de los rivales más difíciles de la categoría. Entraron mejor los locales en el partido, y en la primera ocasión de peligro lograron adelantarse en el marcador con un gol de Denis, que superó a Ina en un mano a mano, tras un desajuste en la zaga azulona.
El tanto de los sanabreses dio paso a unos minutos de desconcierto en el cuadro villaralbino, que tras un ajuste táctico, comenzó a crecer en el partido, y hacerse dominador del juego. Peña igualaba el marcador con un tiro cruzado, y el Villaralbo comenzaba a generar peligro sobre la portería de Aran. Peña, anotaba de nuevo con un gran gol desde la frontal del área para poner en ventaja al Villaralbo antes del descanso.
Tras el paso por vestuarios, los villaralbinos no dieron opción a los sanabreses, y ampliaron su ventaja por mediación de manu. El dominio azulón era cada vez mayor pero con el paso de los minutos, y el empuje local en busca del gol que acortase diferencias, se igualó la batalla en el partido. Polvorilla, con el tiempo cumplido recortaba distancias para ponerle emoción a los minutos finales. Sin embargo, Marcos B., con una gran jugada individual, asistía a Fer A. para que anotase a placer, y cerrase una justa victoria villaralbina, que le permite volver a situarse en los primeros puestos de la clasificación.
C.D. ATCO. SANABRIA 2
Aran, Oterino, Roberto (Luis m.75), Sergio (Pedro m.80), Dani (Marcos C. m.80), Marcos F., Fernando (Polvorilla m.46), Denis, Alejandro, Manu y Arón.
C.D. VILLARALBO “B” 4
Ina, Iker (Fer A. m.70), David, Josemi, Luis,Adril, Marcos B., Raúl, Manu (Pelayo m.60), Alejo y Peña (Jorge m.80).
Goles: 1-0 m.8 Denis; 1-1 m.20 Peña; 1-2 m.34 Peña; 1-3 m.47 Manu; 2-3 m.92 Polvorilla; 2-4 m.94 Fer A..
Arbitro: Javier Santiago Fuentes. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Dani (m.43), Oterino (m.45) y Roberto (m.96), y a los visitantes Iker (m.39), Josemi (m.76) y David (m.95), con roja directa al local Manu (m.96).
Incidencias: partido disputado en el C.M. “El Teso”, de Palacios de Sanabria.
