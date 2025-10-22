Fútbol / Provincial
El CD Villalpando Benavente golea a Sanabria (1-7)
Los terracampinos fueron superiores a su rival
El Benavente – Villalpando logró una contundente victoria sobre el Sanabria (1-7) en un encuentro que dominó en todo momento. Fue Nicolay en el 26’ el encargado de abrir el marcador ante unos sanabreses que no inquietaban el meta rival y que vieron como Chusfer, de cabeza, ponía el 0-2.
Las jugadas se sucedían con un fútbol vertical de los visitantes que tuvieron varias ocasiones para aumentar el marcador, pero cuando no era los fallos era el portero del Sanabria, Carlos, que estuvo magistral bajo de los palos el que impedía que el marcador se ampliase, hasta que poco antes del descanso, tras un robo de balón de Óscar, el Sanabria ponía el 1-2. La segunda comenzó con el mismo guion y dominio del Villalpando-Benavente, que Guiller, en dos sacudidas, convirtió en el 1-4. La victoria foránea parecía clara y se completó con los tantos de Marco, Manuel y Daniel, que pusieron el definitivo 1-7.
