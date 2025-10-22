El CB Zamora Caja Rural inicia la Copa visitando al Melilla

El CB Zamora vuelve a afrontar este año la Copa España un tanto a regañadientes porque, parece claro que, para los equipos modestos, esta competición de nuevo cuño, supone un sobreesfuerzo a la ya de por si dura temporada regular. Y en el caso del equipo zamorano, la Copa llega en medio de dos importantes desplazamientos al que hay que sumar el de hoy a Melilla: si el pasado fin de semana, los de Saulo Hernánez tuvieron que viajar a Baleares, el próximo domingo juegan en Alicante, tal vez el desplazamiento por carretera más lejano de los que pueden producirse desde Zamora.

La plantilla se encuentra bien en líneas generales, pero el propio entrenador del CB Zamora ha advertido que respeta esta competición pero no arriesgará lo más mínimo esta noche (20.30 horas) si alguno de sus jugadores no se encuentra en plenitud de condiciones físicas porque el objetivo verdaderamente importante para él es el enfrentamiento de Alicante del próximo domingo (12.15 horas).

Pese a que en esta competición entran también equipos de Segunda FEB, al CBZ le ha correspondido un duro rival de su misma categoría, un Melilla Ciudad del Deporte, que no está teniendo un gran inicio de temporada en Primera FEB y no ha podido ganar todavía en las cuatro jornadas que se han disputado.

El equipo norteafricano que prepara Mikel Garitaonandía comenzó la liga cayendo en su visita al Tizona por un sorprendente 106-91 que habla de su capacidad ofensiva. Y continuó volviendo a ofrece un buen nivel competitivo contra otro equipo muy potente como es Fuenlabrada ante el que cedió por (82-73). La tercera derrota también fue ajustada, esta vez contra otro de los llamados a luchar por el ascenso como es Estudiantes que se impuso por un ajustado 70-82. Y también tuvo que jugar el Melilla contra otro de los grandes en la cuarta jornada, el Mombus Obradoiro que le despachó con un rotundo 79-59.

Queda patente que los norteafricanos necesitan ya saber lo que es ganar, aunque sea en la Copa porque además, el próximo domingo reciben a otro hueso muy duro de roer como es Palencia.

En el Melilla destaca hasta el momento el francés Darel Poirier, con pasado en la campaña 21-22 en Estudiantes, y que está promediando 13 puntos y 6 rebotes. Y también en el puesto de pívot está jugando muy bien Iván Cruz que llegó este año a Melilla tras recorrer varios de los mejores clubes de la categoría, para aportar 17 puntos y 12 rebotes de promedio. Y el potente juego interior melillense se completa con el fracnés Ludgy Debaut, procedente de Iraurgi, que está registrando unas estadíticas nada desdeñables de casi 9 puntos por partido y más de 5 rebotes. Los melillenses quieren aprovechar el empuje de su afición para alcanzar los octavos de final ante un rival que ya conoce bien y que llega con la etiqueta de "equipo peligroso y de alto ritmo ofensivo".

El partido de esta noche servirá de recordatorio del amistoso de pretemporada jugado el pasado 13 de septiembre, cuando Zamora se impuso 105–88 en el Ángel Nieto. "Aquel duelo dejó claro el potencial anotador del conjunto zamorano, pero también sirvió de aprendizaje para un Melilla que ha mostrado evolución en su juego y que confía en ofrecer una imagen mucho más sólida", asegura el club melillense. n