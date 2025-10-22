CB Zamora Caja Rural, eliminado de la Copa España tras un último cuarto nefasto

El Caja Rural Zamora quedó eliminado de la Copa de España después de perder en la pista del Melilla (69-63). No fue un buen partido de los hombres de Saulo Hernández que fueron de más a menos, todo lo contrario que su rival. Los zamoranos se dejaron todas sus opciones en el último cuarto donde solamente consiguieron anotar seis puntos.

Álvaro Martínez fue la referencia ofensiva del Caja Rural Zamora en el primer cuarto. Su aportación fue fundamental para que se impusiera por 18-25. Un triple del alero fue el 1-3. A partir de ahí, los de Saulo Hernández llevaron el mando del partido, al menos hasta los últimos instantes. Así, las diferencias se fueron ampliando (7-11). La defensa zonal visitante hacía mucho daño al Melilla, que no encontraba su mejor tiro para romperla. A 23’’ para la conclusión, la diferencia ya era de seis puntos (10-19), coincidiendo con un triple del manresano Toni Naspler. La máxima ventaja zamorana llegó a ser de trece puntos, con el 10-23 a 1’29’’ para el final del cuarto. Sin embargo, apareció el mejor Melilla para maquillar el marcador en los últimos cuarenta y cinco segundos con un parcial de 8-2. Dos triples y una canasta local pusieron el 18-25.

En el segundo cuarto, la igualdad fue la tónica en los primeros instantes. Sin embargo, el Melilla no consiguió reducir su desventaja. Los zamoranos se mostraban más acertados en ataque consiguiendo recuperar su mejor versión de equipo (20-29). Un triple de Krutous, con cinco puntos consecutivos, puso remedio (25-29) y dio aire a los norteafricanos. La zona azulada se le estaba atragantando a los visitantes. No dudó en pedir un tiempo muerto el técnico del conjunto castellano. Se pasó por el ecuador del periodo con el luminoso que reflejaba un 27-33. El francés Debaut, con un triple, acertó más las diferencias (30-35). Se resistían los melillenses. Replicó un triple de Round para poner de nuevo una importante distancia (30-38). En los últimos instantes de la primera mitad, el Caja Rural Zamora se volvió a reencontrar tras un tiempo muerto de Saulo Hernández. Un parcial de 2-4 el marcador se situó en un 32-42. A la conclusión de los primeros veinte minutos mandaba el Caja Rural Zamora tras dos triples consecutivos azulados (40-44). Álvaro Martínez estaba siendo el máximo anotador y reboteador de los blancos (11 puntos y 6 rebotes).

Tras el paso por los vestuarios, el Melilla empezó mejor. Aunque rápidamente supo contrarrestarlo su rival para irse de nuevo en el marcador (42-50). Lo y Round volvieron a marcar diferencias. La zona 2-3 agresiva se le atragantó a los azulados, que no encontraban buenas posiciones de tiro. Y es que en prácticamente cinco minutos habían anotado solamente dos puntos. Poco a poco consiguió aumentar su intensidad y unido al acierto consiguió el Melilla acortar su desventaja (49-52). Córdoba tomó el mando de las operaciones locales. Saulo Hernández tuvo que detener de nuevo el partido totalmente descontento con la defensa de sus jugadores, que concedían dos e incluso tres opciones de canasta en ataque a su rival. Naspler cortó la racha local con un triple (49-55), pero Javi García respondió rápidamente también desde la larga distancia (52-55). El enfrentamiento ganó en espectáculo. Nadie quería ceder y mantenerse en la competición. El holandés Stilma puso el 53-55. A la conclusión del tercer cuarto seguían mandando los zamoranos de cuatro puntso (53-57) con una última canasta de Lo. Todo estaba por decidir.

Aparecieron los nervios en el Javier Imbroda, donde los dos equipos les costó anotar hasta que Stilma abrió el marcador en el último cuarto (55-57). El mismo jugador consiguió colocar a su equipo a un punto desde los tiros libres (56-57). Además, Kristensen vio la quinta falta y se tuvo que retirar de la pista. La precipitación en los lanzamientos triples condenaba al conjunto de Mikel Garitaonandia. El Melilla pecaba de ansidad, y eso beneficiaba al Caja Rural Zamora. Ninguno de los dos equipos veía aro. Hasta que apareció Cristian Díaz para anotar dos tiros libres y culminar la remontada (58-57). Se le complicaba el partido a los de blanco. Un triple de Stilma alejó aún más al Melilla (61-57). Saulo Hernández no dudó en detener el partido, que se le complicaba. Restaban poco más de cuatro minutos para su conclusión. El parcial en este cuarto era de 8-0. Muchos problemas en ataque para el Caja Rural Zamora. Peris anotó los dos primeros puntos del periodo (61-59). La precipitación y los nervios en las filas visitantes favorecieron a su rival. Stilma, con la mano caliente, puso el 66-59 con un nuevo triple (el tercero de la noche). No consiguió rehacerse y el Caja Rural Zamora acabó perdiendo y eliminado de la Copa de España.

FICHA

Melilla Ciudad del Deporte: Heron (10), Krutous (9), Debaut (10), Stumbris (7) y García (3). También jugaron Godspower (0), Poirier (0), Córdoba (5), Díaz (9) y Stilma (16).

Caja Rural CB Zamora: Martínez (11), Kristensen (2), Lo (10), Naspler (10) y Bouzan (2). También jugaron Round (7), Peris (9), Van Zegeren (7) y Thrastarson (5).

PARCIALES Primer Cuarto: 18-25 Segundo Cuarto: 22-19 Tercer Cuarto: 13-13 Cuarto Cuarto: 16-6

ÁRBITROS: Hurtado Almansa, Asierra Carrillo y Almansa García. Eliminado el visitante Kristensen.

PABELLÓN: Javier Imbroda. Unos 500 espectadores.