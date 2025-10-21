El Zamora ya está igual de mal que en el pasado año

El Zamora CF está protagonizando un pobre inicio de temporada, como ya le había ocurrido el pasado año aunque las circunstancias son bien distintas. Si hace doce meses el equipo de Sabas se encontraba en plena recuperación de las nefastas cinco primeras jornadas, ahora, la trayectoria es inversa y, de verse en la parte de arriba de la clasificación, ha protagonizado una caída en picado que le ha llevado a la décimo cuarta posición, igualado a nueve puntos con Talavera y Arenteiro, y también con Unionistas, Athletic B y Mérida que ya ocupan puestos de descenso.

Parecía difícil que el equipo rojiblanco repitiese un inicio de liga tan flojo como el de 2024 cuando alcanzó la quinta jornada con una derrota ante el Barcelona B (1-0) con un solo punto en su casillero y situado en el "farolillo rojo" de la clasificación. Pero la goleada al Amorebieta (5-0) y el empate a domicio en Segovia (1-1) permitió a los de Sabas comenzar a remontar para salir de los puestos de descenso precisamente en la jornada 8 con el 2-0 con que se impuso al Andorra en el Ruta de la Plata. El resto de la historia es bien sabida y el Zamora ya no regresaría a la cola de la clasificación e incluso estuvo a punto de jugar el play off de ascenso al final de la temporada.

Este año, lo que ocurrirá a partir de la jornada 9 nadie lo sabe pero todas las alarmas han saltado tras ese 2-0 encajado en la visita a la Ponferradina en la pasada jornada en un partido en el que los rojiblancos no dispararon ni una sola vez entre palos. Y, como ya había ocurrido en la pasada campaña, la continuidad de Juan Sabas ha comenzado a plantearse desde algunos sectores de la afición y de la prensa, pese a que los propietarios del Club se muestran por el momento firmes en el respaldo al técnico madrileño.

El conjunto zamorano ya tiene más derrotas (3) que victorias (2), lo que le obliga a disputar como si de una final se tratase el partido del próximo domingo en el Ruta de la Plata ante el Athletic B, uno de los colistas.

Explicaciones pueden darse varias aunque tal vez la principal sean los evidentes problemas en defensa que le han llevado a encajar ocho goles en solo tres partidos, que supusieron las tres derrotas consecutivas que ha enlazado este Zamora. Pero todo es puntualizable porque el 3-1 en Tenerife se produce en una situación de inferioridad numérica durante casi todo el partido y ante un candidato indiscutible a perder muy pocos partidos esta campaña; y el 2-3 ante Avilés llega tras un final desgraciado fruto de una evidente falta de concentración en la recta final del encuentro. Por contra, sí fue merecida la derrota (2-0 ) en El Toralín este domingo, una victoria totalmente merecida para la Ponferradina.

Pero detrás de esta crisis de juego rojiblanco también existe tal vez el problema de la falta de continuidad en los equipos de Sabas que están variando mucho partido a partido y no terminan de alcanzar el acople necesario para seguir sumando de tres en tres. La "marquezdependencia" que vuelve a acusar este año el equipo, se suma a la falta de un jugador que sea capaz de darle minutos de descanso a Carlos Ramos, y las dudas que Sabas está teniendo en el puesto de medio centro defensivo en el que no termina de apostar decididamente por Mario o Clavería. Por último, el "bendito problema" de disponer de tres grandes puntas como son Carbonell, Farrel y Eslava le está creando más conflictos de los previsibles. n