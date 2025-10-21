Golf
Casi una veintena de jugadores disfrutan en el campo de golf de El Maderal de la Ryder Cup
Los asistentes disfrutaron de una gran jornada deportiva
P. F.
El club de Golf Pich and Putt de El Maderal acogió la segunda Ryder Cup, con 17 participantes divididos en dos equipos. El torneo se celebró durante toda una mañana, primero por parejas y luego individualmente con los jugadores distribuidos en colores azul y rojo.
Finalmente se alzó con el triunfo el equipo de color azul compuesto por Gabriel Fernández Castro, José María González González, Vicente Amarillas Gundín, Manuel Martín Ballesteros, Gregorio Ferrero Ferrero, José Antonio González Rosado, Adrián de La Fuente Monje y Francisco Samaniego Hernández. Después se entregaron los trofeos y compartió un almuerzo en el restaurante Hoyo 19 del club de golf de El Maderal, que tiene como gran objetivo promocionar el golf en la provincia de Zamora y evitar su despoblación.
