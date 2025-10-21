Pablo García, subcampeón mundial de San Huberto

El zamorano Pablo García Ferrero alcanzó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de San Huberto que se disputo en la localidad polaca de Pincxow, donde además alcanzó el mejor resultados de los seis españoles que compitieron en la prueba. García Ferrero terminó primero en el tercero de los campos en los que se disputó el Campeonato, con un total de 85 puntos y por delante del serbio Boban Andeikovic, que sumó 80 puntos que a la postre terminó colgándose la medalla de bronce. El nuevo campeón del mundo es el italiano Marco Teribint que fue el primero en el campo 2 con 70 puntos.

La lucha por el título se produjo en el barrage final entre los ganadores de los tres grupos previos, con Marco Teribin abatiendo uno de los numerosos faisanes que se sembraron en la zona a lo largo el Campeonato, la misma pieza que abatió el cazador de San Pedro de Zamudia que compitió con el handicap de acceder en el tercer pueto a la parcela de caza. Pablo García había cuajado una gran fase clasificatoria en el grupo 3 abatiendo con su setter Euko de Valle de Zamudia un primer faisán en solo cinco minutos y el segundo a los once minutos tras otro gran trabajo de su perro, tal vez el que mejor palmarés ha conseguido en esta especialidad de los que compiten en España.

Pablo García, con su setter Euko. / LOZ

El cazador zamorano, que alcanzó la clasificación para el Mundial gracias al segundo puesto logrado en el Campeonato de España, al que, a su vez, accedió con la plaza conseguida al ganar la Copa España del pasado año. Pese a todo, también se proclamó campeón de Provincial de Zamora y de Castilla y León.

El campeón de España, Carlos Tiburcio, ocupó el noveno puesto en el campo 2 del Mundial sumando 42 puntos.

Pabla García Ferrego es natural de San Pedro de Zamudia y es ya uno de los cazadores españoles con mejor historial en esta especialidad en la que el perro y el cazador han de coordinarse a la perfección. Ya había estado muy cerca de clasificarse para el Mundial en otras ocasiones, pero no ha sido hasta este año cuando ha podido lograr este objetivo. Reside en Burgos, donde trabaja como adiestrador de perros de la Guardia Civil, por lo que, hace tiempo que compite por la provincia castellana aunque acude a cazar a menudo a su localidad natal.

En el Mundial Femenino, la mejor fue la extremeña Laura Corbacho con su séptimo puesto en el campo 1 y 53 puntos, mientras que Marta Fernández Ortiz, terminó novena en el campo 2 con 32 puntos. La campeona del mundo fue la francesa Karine Lanoe, acompañada en el podio por su paisana Aurore Bedeche.

Tampoco hubo españoles en el podio en levantadores (spaniels) en el que fue primero el italiano Elio Mascheretti, flanqueado por los serbios Zeliko Krstin e Igor Nadbabi. n