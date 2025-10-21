Más de un millón de euros para un nuevo campo de hierba artificial en el Ruta de la Plata

La construcción de un nuevo campo de fútbol en el recinto del Ruta de la Plata está cada vez más cerca de convertirse en realidad, un objetivo de la concejalía de Deportes para dar respuesta a la enorme demanda que existe en la ciudad, y que se suma a otros compromisos. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora dio este martes luz verde al inicio de la contratación de las obras de ejecución de la futura instalación, que parte de un presupuesto de licitación de 1.085.886 euros, con cargo a los presupuestos de 2025 y que, si todo va bien, podría estar lista el próximo verano, aunque no se descarta que pueda ser antes.

En concreto, el futuro campo de fútbol, que dará servicio a numerosos equipos, supone la remodelación integral del hoy conocido como "la ratonera", en las instalaciones del Ruta, junto al campo en el que entrena el primer equipo del Zamora CF. Así, se contará con un nuevo terreno de juego de hierba artificial, actuaciones en los accesos y una zona de graderío, sin obviar otras mejoras que puedan estar incluidas en el proyecto final. En definitiva, un campo nuevo muy necesario y que se une al que se construirá en el Seminario próximamente. Asimismo, desde Deportes recordaron las mejoras en el otro anexo del Ruta y los 750.000 euros previstos para cambiar el terreno de juego de los dos campos de Valorio.