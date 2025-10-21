Gimnasia Rítmica
Gimnastas del Rítmica Mapecca se clasifican para el Nacional y Copa de España
El conjunto cadete fue tercero en Valladolid
El CDR Mapecca tuvo una magnífica participación en el Campeonato de Conjuntos Base y la Copa Base Individual de Gimnasia Rítmica celebrado en Valladolid donde acudió con dos conjuntos y cinco gimnastas individuales. Entre los principales logros estuvo la clasificación del grupo Cadete para el Nacional, y dos pases para la Copa de España.
La jornada deportiva comenzó con la categoría juvenil individual, donde Raquel Gutiérrez y Paula Ratón fueron las primeras en competir. Esta última se quedó a tan solo 0,7 puntos de la clasificación, rozando el pase a la siguiente fase.
A continuación, llegó el turno de Adriana Fernández y Marta García, quienes realizaron brillantes ejercicios y lograron la cuarta y quinta posición, respectivamente. Gracias a estos resultados, ambas gimnastas consiguieron su clasificación para la Copa de España, que se celebrará el último fin de semana de noviembre en Madrid.
Para cerrar la matinal, Laura Alonso debutó en este nivel con una destacada actuación, alcanzando una meritoria séptima plaza en su primera participación en el campeonato.
Por la tarde fue el turno de los conjuntos. El conjunto juvenil, formado por Paula Ratón, Raquel Gutiérrez, Elena Álvarez, Lucía Martínez y Carla López, cedida por el Club Benavente, finalizó en cuarta posición, pese a sufrir una pequeña lesión durante el ejercicio que afectó a la concentración del equipo.
Finalmente, el conjunto cadete, integrado por Amaya Salgado, Adriana Fernández, Ainara de la Iglesia, Carolina Luengo y Nerea Sutil, logró una magnífica tercera posición, subiendo al podio y asegurando su plaza en el Campeonato de España, que tendrá lugar en Castellón del 20 al 23 de noviembre.
